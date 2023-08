Tinelli: "A Milei lo veo como a un gran político de la Argentina"

El conductor fue consultado sobre la polémica de algunas artistas con el candidato a presidente y no dudó en dar su opinión

Joaquín Furriel empezó un romance con una ex pareja de Tinelli

Y agregó contundente: "A Milei lo veo como a un gran político de la Argentina. Me parece perfecto. Nadie se tiene que ofender por lo que digan sobre uno, y lo digo con conocimiento de causa".

Las polémicas

Desde España, Lali Espósito dejó un escueto pero contundente mensaje tras conocerse los resultados parciales que muestran cómo Javier Milei arrasó en casi todo el país tras celebrarse las PASO. En la red los internautas no la perdonaron y la destrozaron. “Qué peligroso. Qué triste”, expresó la cantante con preocupación. Esto fue suficiente para que una inmensa cantidad de usuarios la cruzaran, algunos con mensajes desagradables, y otros con recriminaciones.

Leer más: Lali Espósito expresó preocupación por el triunfo de Javier Milei

Tras la polémica, durante una entrevista radial, Milei fue consultado sobre los dichos de la artista, a lo que el candidato respondió: “Perdón, no sé quién es”. Ante la sorpresa de Jonatan Viale, quien le dijo “¿cómo no sabés quién es Lali Espósito? Es una artista muy importante. Es una cantante, actriz. ¿En serio no sabés?”, el referente de La Libertad Avanza fue terminante: “Yo escucho los Rolling Stones”, lanzó sarcástico Milei.

Leer más: Milei respondió tras la crítica de Lali Espósito: No sé quién es

Pampita también recibió una respuesta de Milei, porque la modelo admitió su preocupación por las ideas del político libertario. "Una de las cosas que dice Milei y de las que más me preocupan, es la posibilidad de comprar armas al tener una mayoría de edad. Los ejemplos que tengo de otros países es que no hay un testeo previo de la salud mental de la persona que compra las armas, y como sabemos hay tiroteos en colegios, teatros, en cines...", planteó la también conductora.

Tras la repercusión de sus dichos, el economista fue entrevistado por Gustavo López en Radio La Red y allí tras ser consultado al respecto respondió: "Creer que Pampita es neutral es una tontería. Es la esposa del señor Moritán, alguien que se ha dedicado sistemáticamente a ensuciarme, entonces no es una visión neutral".

Leer más: Pampita preocupada por el triunfo de Javier Milei: "No es el país que quiero para mi familia"