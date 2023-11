Thelma Fardin, tras el triunfo de Javier Milei: "Me quieren exiliada o en un Falcon verde"

"Deseo muchísimo estar EQUIVOCADA. Deseo que esos mensajes que me dicen que me quieren exiliada o subida a un Falcon verde se terminen, porque la violencia jamás es la salida. El exterminio del que piensa distinto nunca es una opción , eso se llama guerra y nosotros vivimos en democracia, por eso hay que respetar la inteligencia de los pueblos y el pueblo eligió este camino", comenzó su comunicación.

Finalmente, señaló: "Ojalá vengan tiempos mejores para todos, sobre todo para los más vulnerables", y concluyó: "Aclaro porque viven diciendo algo que no es, para que la gente me tome bronca; jamás cobré un plan, no hay departamento de 500 mil dólares, no cobro por dar charlas y mienten groso con falsos recibos que no son".

La posición de Thelma Fardin en el balotaje

Vale recordar que, previo al Balotaje 2023, Thelma Fardin compartió un video llamando a no votar a JavierMilei y explicó sus razones: "No destruyamos todo para cambiar lo que está mal, nuestra base de derechos humanos no se negocia".

"Si sabés que Milei no va, ¿por qué lo votarías? ¿Solo porque estás enojado con el Estado y las respuestas que dio hasta acá y querés un cambio? No solamente hay que votar cada cuatro años enojados, el cambio es todos los días. El problema se resuelve con más democracia, más derechos y argentinidad. Nos merecemos un país sin libre portación de armas, con educación y salud pública, sin venta libre de órganos y niños, que reconozca la violencia de género, que reconozca la brecha salarial entre varones y mujeres, con nuestros viejos pudiendo jubilarse y sin genocidas revindicados en las calles", planteó.