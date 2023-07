El precandidato señaló que pese a que todavía no están los números definitivos, "aparentemente es una victoria de Juan". Será la primera en muchos años que el peronismo no tenga candidato propia a la intendencia.

El candidato del peronismo en la interna de Juntos Avancemos reconoció la victoria de Monteverde, más allá de que todavía no estén los números definitivos. (Foto: captura de TV)

Roberto Sukerman, precandidato a intendente de Rosario por Juntos Avancemos, reconoció la victoria de Juan Monteverde en la interna del frente. "Uno es una persona noble cuando reconoce, más allá del resultado final, que todavía no lo sabemos, que aparentemente es una victoria de Juan".

De esta manera, por primera vez desde la vuelta de la democracia, en 1983, el peronismo no tendrá un candidato a intendente de su propia fuerza.

Sukerman, que con el 27% de los votos escrutados en Rosario, cosecha el 45% de los votos contra los más de 53% de los votos que está sacando Monteverde, a la hora del análisis comentó que "los votos son contundentes a la hora de contarlos y de ganar y perder, no hay mejor sensación que nos permite la democracia en saber en qué estado está".

También recalcó, y "es algo que siempre hablamos con Juan, que queríamos ganar la interna, pero nunca trabajamos en menoscabar a nuestra rival de la interna para de cualquier manera llegar a la general. Trabajamos para construir este inédito frente y me parece bien que la ciudad haya decidido esto".

El precandidato del peronismo advirtió además que "decidí ser candidato a intendente, y teniendo múltiples opciones y más seguras de tener un cargo a futuro, y no busque eso, porque la política no es eso, la política es defender las ideas, siempre de frente. Estoy orgulloso de los lugares que hemos construido y de las cosas que he hecho, el peronismo también hará un análisis de estos resultados".

"Ha sido una elección muy pareja. Lamento que sea tan lento el procesamiento de los votos, me gustaría haber tenido la posibilidad de hablar antes, no pretendo estirar nada. Uno es una persona noble cuando reconoce más allá del resultado final, que todavía no lo sabemos, que aparentemente es una victoria de Juan, Esperaremos el resultado hasta el final, pero creo que Juan ha ganado".

Para que no queden dudas, Sukerman reiteró que está a disposición de Monteverde, que ahora es el que "tiene que tomar esta posta y conducir el proceso electoral tiene que ser él y estamos convencidos, y doy mi palabra y la de los que nos acompañan, que vamos a palearla junto con Juan para ganar la ciudad".