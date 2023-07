Sukerman: "La de Javkin es la peor gestión de los últimos 40 años en la ciudad"

-Puede ser que haya claramente una apatía. Lo que sí no veo, por lo menos a mí no me pasa, es un rechazo. No es que uno va caminando por la calle y siente un rechazo.

-¿No ve algo similar a 2001?

-No. En Rosario eso no está ocurriendo, o al menos a mí no pasa. A mí me va bien. Volanteo y a la gente le sorprende que le lleve el volante. Hay que mejorar esa distancia que tiene la política de la población. Estoy muy crítico de la política y de la boleta única, porque así aparecen fenómenos extremos, mediáticos, tiene que ver con con una crisis de la representación.

-¿A qué se refiere con fenómenos extremos?

-A nivel nacional está Javier Milei. Pero a nivel más local también está la aparición de otras figuras....

-El Concejo se va a llenar de periodistas...

-No solamente periodistas. Hay futbolista, cocineros. Eso lo posibilita la boleta única, o esta que se aplica en Santa Fe, porque la que tiene Córdoba es mejor. Acá sobresale la fotito. Tenés que ser lindo y famoso (se ríe).

-¿Cómo está planteando su candidatura como intendente de Rosario?

-Planteamos el “Ahora sí” como eslogan, porque es lo que recibimos de la gente. Perdí la elección de 2019 por un punto y medio. Y la gente lo que me dice es “ahora sí, ahora vamos a ganar”. Tiene que ver no solamente con virtudes que puede ver la población hacia mí, o hacia lo que nosotros proponemos como conjunto, sino también a la gestión de Javkin, que fue la peor Intendencia de la historia de la ciudad en estos 40 años.

-¿Qué aspectos marca para sostener esa aseveración?

-La Municipalidad no funciona, no tiene gestión, no tiene proyectos. ¿Hacia dónde va la ciudad? ¿Cuál es el el plan de gobierno? ¿Qué cumplió de lo que prometió en sus propuestas de 2019 en en el tema que quieras? Javkin, en 2019, dijo: “Me voy a hacer cargo del tema de la seguridad”. Bueno, nunca se hizo cargo el tema de la seguridad. Les echa la culpa a la provincia y a la Nación y él no hizo nada en materia de seguridad. Recorrí distintos municipios del país y todos los intendentes se hacen cargo de la seguridad. Tienen secretarios de Seguridad con especialistas en seguridad, tienen centros de monitoreo, tienen cámaras con tecnología, tienen alarmas comunitarias, tienen aplicaciones para celulares, botones de pánico, compran móviles, le ponen combustible. En los centros de monitoreos tienen el 911 que está coordinando con ellos. Eligen a comisarios o al jefe de policía, y eso no es que esté escrita. Hay una vocación por entrometerse en el tema de seguridad y es una vocación que tuve desde siempre. Asumí como concejal en 2011 y fui a ver a (Sergio) Massa, quien ahora es candidato a presidente, pero en aquel entonces era el intendente de Tigre y tenía un sistema de monitoreo que era conocido en todo el país. Lo fui a ver y traje ese modelo para Rosario. Lo presenté y nunca lo quisieron hacer. Pasaron once años y Rosario no tiene centro de monitoreo, no tiene cámaras de seguridad. Y el intendente todo el tiempo le reclama a los otros niveles del Estado.

sukerman1.jpg Foto: Héctor Río / La Capital.

-No solo Javkin, los intendentes anteriores dijeron que no contaban con la herramienta legal para hacerlo, como sí lo otorgaría la autonomía.

-Es todo mentira. Propuse crear una policía propia. Lo hice por ley provincial y no prosperó. Lo propuse por ordenanza municipal. Estoy convencido que Rosario, si quisiese, podría crear su propia policía entonces. Eso lo propuse en 2014 y después hice campaña a intendente de 2015 y diciendo: “Quiero ser el jefe de policía”. De hecho, mi spot actual muestra el video de campaña 2015 cuando decía “quiero hacerme cargo de la seguridad de la ciudad”. ¿Lo va a solucionar solo el intendente? No, no digo eso. Lo que estoy diciendo es que Javkin no hace nada, no tiene ni agentes de tránsito. No es que Javkin no puede controlar el narcotráfico, no puede combatir a los trapitos que extorsionan y te cobran 500 pesos por adelantado para dejar el auto en avenida Pellegrini. No puede evitar, ni se entera, que hay una influencer porno haciendo una orgía pública en el Rosedal. No puede evitar la profanación de tumbas y el robo de mármoles y bronce en el Cementerio Municipal porque la seguridad privada que lo custodia está de día y no de noche. Y no hay alarmas ni cámaras de videovigilancia. No estoy diciendo que antes de Javkin se hacían cargo, nunca se hicieron cargo. Pero Javkin mismo dijo “me voy a hacer cargo”. Es decir, en materia de seguridad, el intendente sale aplazado.

-¿La cuestión de la seguridad pasa solo por más control?

-No solamente eso. También es que la gente tenga trabajo. Seguridad es urbanizar los barrios con servicios de calidad, con alumbrado, con transporte público, que es un desastre. Fracasó en todo sentido. El transporte es clave y tiene que ver con no pensar en una Rosario productiva.

-¿Cómo es eso?

Rosario hace 20 años que expulsa a industrias. Rosario no tiene parque industrial, entonces las industrias se han ido a los alrededores de Rosario. Tenés el Parque Industrial de Pérez, el de Alvear y el de Funes. Quiero hacer dos parques industriales en Rosario: uno convencional y otro biotecnológico.

-¿No hay nada que destaque de la gestión de Javkin?

-Ninguna. Javkin no tiene una sola obra pública para inaugurar. Hace publicidad diciendo pusieron pavimento en 600 y pico de calles. Eso no significa que pavimentó calles que no estaban pavimentadas, puso pavimento en casi todas las calles que ya estaban pavimentadas. La ciudad está detonada. Si querés caminar, tenés todas las veredas rotas. Si querés ir en auto, tenés todas las calles rotas y te atascas con el auto. ¿Qué es una obra emblemática? ¿Poner juegos o arreglar una plaza? Es como dijo Mónica Fein, a Javkin le quedó grande la ciudad. No hay un secretario o secretaria de la gestión municipal reconocido por la ciudad. Con acuerdos y diferencias, tengo que reconocer que en las administraciones anteriores tienen obras emblemáticas en la ciudad, desde un nuevo Heca o terminar el Cemar, centros de distrito o aperturas de de avenidas y de calles en lugares que transformaron a la ciudad. Tuvimos intendentes que transformaron la ciudad. Con la gestión que me identifico es la de Héctor Cavallero, que fue integral. La ciudad esa sucia, toda la higiene urbana es un desastre. Uno creía que la de Fein fue la peor gestión, pero Javkin le ganó.

-Está claro que su intención es confrontar con el intendente. Pero para llegar a sucederlo, primero tiene que ganar la interna a Juan Monteverde. ¿Qué lo diferencia de lo que propone Ciudad Futura?

-Tengo absolutamente claro que vamos a ganar la ciudad. Y, por lo tanto, no trabajé en una estrategia conjunta con Ciudad Futura o generar esta interna en este frente para desacreditar o marcar diferencias con ellos. Eso lo tiene que hacer la población. Reivindico lo que estamos haciendo. A diferencia de lo que vemos que está ocurriendo en el frente de frentes (Unidos para Cambiar Santa Fe) a nivel municipal, provincial y nacional, donde se están matando. Con Monteverde estamos dando un ejemplo. Venimos de caminos y orígenes distintos, pero tenemos nuestros proyectos y ellos tienen los suyos. Y esos proyectos no son el agua y el aceite que después no se mezclan sino que son complementarios. El objetivo no es ganar sino hacer historia en la ciudad.