Subsecretaría Anticorrupción: el PJ tiene definido el perfil y analiza posibles nombres

Este viernes, en declaraciones al programa "Todos en la Ocho", Olivera se refirió al ofrecimiento realizado por Pullaro y señaló: "Anoche en la mesa ejecutiva del partido decidimos aceptar la propuesta. Cuando hablé con él (Pullaro) le planteé que sea sin condicionamientos, que no haya ningún veto a la persona y, pensando para adentro, que sea alguien que sepa lo que es el Estado, que conozca lo que es una licitación, un concurso de precios, etc. Desde el punto de vista político no nos podemos negar a algo que va a aportar a la institucionalidad. Esto no nos tiene que sorprender y consideramos que es razonable".

pullaro.png El gobernador electo, Maximilianmo Pullaro, le ofreció al PJ estar al frente del área Anticorrupción de su gobierno.

Consultado sobre si hay alguien que reúna esas características que definió, Olivera señaló: "Eso es lo más difícil. El perfil sí lo tenemos definido, pero no nombres, para nada. Insisto con que el elegido debe tener en claro la organización y funcionamiento del Estado y que tenga libertad para meterse en todos los temas que crea necesario. Lo difícil es buscar ese perfil, pero también pensamos en un recambio generacional".

Con respecto a la renovación de autoridades en el PJ, el titular del partido destacó que "anoche también se planteó ese tema. Acá había muchos ansiosos que querían que nosotros nos fuéramos en febrero. Entendemos la situación de los y las compañeras, la derrota electoral a nivel provincial y nacional y hacemos autocrítica por eso. Por lo pronto partimos de respetar la carta orgánica, que prevé que el cambio de autoridades es en junio. Es decir que con todo el armado, las elecciones internas serían en mayo".

Respecto a la autocrítica del PJ en lo que hace a la campaña, no anduvo con tapujos: "Siempre digo que los grandes culpables de la aparición de Milei somos nosotros, me incluyo, la dirigencia que no lo vio venir, que no entendió lo que fielmente estaba pasando en la comunidad. No tuvimos propuestas para esa economía informal ni para los jóvenes. El voto bronca que planteamos con Milei se convirtió en un voto de esperanza y ni me pregunten por qué. La verdad que ver a un candidato que planteaba que para salir de la crisis hay que volver al siglo XIX es preocupante. Pero bueno, ahora estamos haciendo la autocritica y lo generacional va a tener mucho que ver en lo que viene en el peronismo".