Stolbizer: "Massa dio un mal paso y le hizo daño mucha gente"

La dirigente del GEN Margarita Stolbizer aseguró que la tercera vía que representa Roberto Lavagna, y que ella acompaña, no está muerta. "Yo creo que cuando todas las fórmulas estén definidas se va a potenciar la vía del medio", aseguró.

Además, criticó la decisión de Sergio Massa, su ex socio político, que ahora cerró filas con Cristina Fernández Kirchner, quien ha sido blanco de numerosas denuncias de Stolbizer. "Yo siempre trato de decir que no me ilusiono los políticos. Creo que es un mal paso para él y que ha terminado dañando a mucha gente", dijo.

Finalmente, señaló: "La candidatura de Roberto Lavagna se potencia con el contexto económico de la Argentina, el nulo crecimiento, la inflación, la pobreza, las tasas altas y el endeudamiento. Le debemos todo a los últimos dos gobiernos".