Solá: "El establishment marcó a Lavagna como el sucesor de Macri"

El diputado nacional y precandidato a presidente Felipe Solá aseguró que el ex ministro de Economía Roberto Lavagna es impulsado en su carrera presidencial por sectores del "establishment" y del "poder" que lo observan como una opción ante "el fracaso del gobierno de Mauricio Macri".

En tono de crítica, el dirigente peronista afirmó sobre una eventual postulación del economista que responde a "los sectores que tienen miedo del pasado y terror del presente. Su crecimiento solo se puede explicar por el fracaso total de Macri. Lavagna es el reemplazante de Macri", aventuró.

"Lavagna está buscando ese tercer sector. El establishment, el poder, lo marcó como el próximo sucesor de Macri cuando estos hasta ayer lo apoyaban. Cambiaron de manera sorpresiva", afirmó Solá.

El ex gobernador peronista insistió en la idea: "Lavagna es la opción que tienen quienes profitaron (sic) de Macri ante el desastre económico y de su popularidad. Eso no le quita méritos, pero es lo que le da posibilidades".

El jueves, el Congreso del Partido Justicialista (PJ) votó y aprobó la conformación de un "frente patriótico" para disputar las próximas elecciones presidenciales. Entre los presentes figuraba Solá, quien volvió al partido tras militar en el Frente Renovador, espacio que lidera Sergio Massa, convocado también por la cúpula partidaria para que compita en las Paso.

Zona de confort

"Salgamos de la zona de confort, de compañeros y compañeras, donde nos abrazamos, perdonamos. No digamos unidad hasta que duela sino hasta que sea potente, que nos tragamos sapos, (ellos) son argentinos. Bajemos frases como el «vamos a volver». ¡Vamos al futuro! No vamos a repetir nada", aseguró Solá.

En un reportaje radial, Solá advirtió que "el peronismo es el que está más capacitado para ordenar políticamente a la Argentina".

Al mismo tiempo, reconoció: "Yo no soy kirchnerista. Soy un peronista que no tiene el peronómetro y reconoce que el kirchnerismo es la facción más importante del peronismo. Por lo tanto, desde el punto de vista político yo no tengo ese prejuicio; por el contrario, tengo un juicio político con Cristina. Debemos estar unidos en la diversidad".