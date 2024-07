Siguen los cruces en el PRO: Yeza acusó a Bullrich y a Larreta de "llevarse puesto" el partido

El diputado y ex intendente de Pinamar, Martín Yeza, fue ungido como presidente de la Asamblea del PRO luego de que Mauricio Macri desplazara de la conducción del partido a Patricia Bullrich.

Horas después de la decisión del ex presidente Mauricio Macri de desplazar a Patricia Bullrich de la conducción del PRO , los coletazos continúan . Ahora, el flamante presidente de la Asamblea del partido amarillo, el diputado Martín Yeza, apuntó contra la ministra de Seguridad nacional y contra el ex jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, por "llevarse puesto" al espacio tras la interna que definió a Bullrich como candidata presidencial en 2023.

El ex presidente Mauricio Macri resolvió este jueves romper su relación con Patricia Bullrich tras desplazarla de la conducción del PRO , una medida de alto impacto en un partido que hasta ahora oficio de sostén parlamentario del presidente Javier Milei. El bullrichismo acusa al sector que encabeza Macri de incumplir un acuerdo que se selló cuando él mismo retomó las riendas del partido que fundó.

"Hubo una etapa de negación con Macri. A la luz de la distancia, habrá estado mejor o peor en la percepción de ellos. Para mí no porque no era necesario. En 2023, entre los dos sacaron 23 por ciento. ¿A qué costo? Que se llevaron puesto un partido ”, indicó Yeza en declaraciones radiales, para referirise a la interna que protagonizaron Bullrich y Rodríguez Larreta para definir al candidato del PRO que buscaría quedarse con la presidencia del país.

Embed Gracias a todos los que me estuvieron escribiendo con lindos deseos, hoy el Pro dio un paso hacia adelante para recuperar su identidad y convertirnos en nuestra nueva mejor versión. Es un honor ser el presidente de asamblea del @proargentina y estoy especialmente agradecido a… — Martín Yeza (@martinyeza) July 4, 2024

El actual presidente de la Asamblea del PRO no dudó en fustigar la interna que se celebró entre Bullrich y Rodríguez Larreta, y aseguró que la contienda "degradó" al partido: "En municipios donde éramos gobierno se inventaron internas porque ellos creían que no importaba que no hubiera conflicto y que se tenía que generar igual".