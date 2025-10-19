La Capital | Política | Rosario

Danza de nombres en Unidos para la futura disputa por la Municipalidad de Rosario

El frente oficialista cuenta con muchas figuras dispuestas a suceder a Pablo Javkin en 2027 si el alcalde no busca un nuevo mandato

Álvaro Maté

Álvaro Maté

19 de octubre 2025 · 06:05hs
Ya hay conversaciones con el ojo puesto en la próxima contienda por la Intendencia rosarina.

Foto: Archivo / La Capital.

El clima previo a las elecciones a diputado nacional que tendrán lugar en una semana tapa por completo las discusiones políticas locales. Aún así, por lo bajo, en el ámbito doméstico se dan conversaciones con el ojo puesto en la próxima contienda por la Intendencia de Rosario. Pese a que dos años pueden parecer una eternidad, no caben dudas de que el oficialismo buscará revalidar una vez más su predominio sobre el electorado ribereño, pero para esa tarea aparece una lista larga de posibles nombres.

La carrera por llegar al Palacio de los Leones ya tiene varios inscriptos. Dos referentes de la oposición pusieron de relieve su intención de competir en 2027, en el marco de la campaña a concejal de junio pasado. Juan Monteverde, por Ciudad Futura, y Juan Pedro Aleart, de La Libertad Avanza (LLA), confrontaron a la gestión actual y llamaron a votar con la mira puesta en lo que ocurrirá en dos años.

>>Leer más: Javkin: "Queremos que alguna vez la Argentina sea gobernada desde el interior productivo"

En Unidos, por el contrario, todavía prima la calma y nadie quiere hablar en público de las posibilidades de una candidatura en 2027. Por un lado, existe la consciencia de que el clima de hartazgo con la política no invita a la gente a recibir de buena manera postulaciones anticipadas que traen aparejada la sensación de que los funcionarios viven en medio de una campaña permanente.

Por el otro, hay experiencias de sobra que demuestran que asomar la cabeza antes de tiempo puede ser contraproducente. La prueba paradigmática se encuentra en la figura de Horacio Rodríguez Larreta. El porteño pintaba como reemplazante natural de Alberto Fernández en 2023, pero el fuego amigo le costó caro y terminó perdiendo la interna con Patricia Bullrich.

Unidos y la posibilidad de una gran Paso

La creación de Unidos Para Cambiar Santa Fe le permitió a un gran abanico de partidos concentrar su oferta electoral, evitando la dispersión del voto antiperonista. Tanto a nivel municipal como provincial, el frente salió victorioso, reteniendo Rosario y volviendo a sentar a un radical en la Casa Gris luego de más de seis décadas.

La amplia heterogeneidad de partidos que componen Unidos obliga a la alianza a dirimir sus candidaturas por los Ejecutivos a través de comicios primarios. Las Paso no gozan de buena reputación entre los electores y fueron suspendidas a nivel nacional para el turno electoral intermedio bajo el pretexto de que su costo era elevado.

Aún así, en Santa Fe se mantienen vigentes y todos en el oficialismo las consideran una herramienta esencial para zanjar diferencias en los próximos comicios por la Intendencia rosarina.

El rol de los Ejecutivos

Maximiliano Pullaro es el líder indiscutido de Unidos. Así lo reconocen todos los integrantes del frente, en público y en privado. Es por eso que se descuenta que el gobernador juegue un rol determinante en 2027 a la hora de definir nombres.

Pullaro podría intervenir el territorio político de dos maneras. O bien impulsando un nombre propio, asociado a su gestión y a los que considera sus pilares, la seguridad y la producción, o bien otorgándole la venia a alguno de los precandidatos naturales de la política doméstica.

Para el primer caso, asoma el nombre de Gustavo Puccini, el ministro de Desarrollo Productivo. Si bien no cuenta con antecedentes como candidato en Rosario, es uno de los emblemas de la gestión provincial por su labor junto a los sectores del agro y la industria, y de a poco consolida su imagen pública.

Maximiliano Pullaro Pablo Javkin paritarias Santa Fe Rosario.jpg
Maximiliano Pullaro y Pablo Javkin.

Maximiliano Pullaro y Pablo Javkin.

A nivel local, Pablo Javkin es la figura central del oficialismo. Si bien la nueva Constitución provincial limitó los mandatos ejecutivos a dos consecutivos como máximo, aquellos intendentes en funciones pueden optar por dos reelecciones más. Pese a que nada se los impedía, desde el retorno de la democracia ningún mandamás rosarino buscó un tercer mandato. En el entorno del líder de Creo no descartan una nueva postulación para el cargo.

Más allá de si el intendente compite por cuatro años más al frente del Palacio de los Leones, tanto en off como en on, Javkin dio una lista de nombres de su espacio que podrían sucederlo en el rol. La misma la integran miembros de su gabinete, como el secretario de Gobierno, Sebastián Chale, o su par de Cultura, Federico Valentini, y la edila que en diciembre llegará al Concejo, proveniente de Creo, Carolina Labayru. El intendente también reconoció que María Eugenia Schmuck y Ciro Seisas, viejos aliados políticos, asoman como candidatos naturales.

Los candidatos naturales

Con o sin el aval del intendente, la presidenta del Concejo Municipal parece un nombre puesto para 2027. Schmuck llegó a comandar el Palacio Vasallo aliada a Javkin, cuando éste obtuvo la Intendencia en 2019.

Desde entonces, Schmuck fue ganando centralidad en la política rosarina y cultivó buenos vínculos con distintos referentes dentro de Unidos. Para el entorno de la concejala, esos son pergaminos suficientes para que se gane el derecho a disputar, al menos, una Paso con los demás precandidatos.

El otro nombre que aparece como natural es el de Seisas. El actual senador departamental por Rosario saltó de la TV a la política, impulsado por Javkin, en 2021. En sus primeras dos pruebas electorales, el periodista parecía imbatible y ganó cómodamente sus disputas. Pero, en 2025, el viento cambió y un nuevo actor proveniente de los medios, Aleart, lo derrotó en las elecciones a convencional por Rosario.

Aún así, Seisas cuenta con un alto grado de conocimiento en el electorado. Cerca del senador reconocen que está vigente la posibilidad de una candidatura en 2027, pero que en estos momentos no se enfoca en eso y prioriza su labor legislativa y la campaña nacional.

Los nombres del socialismo y el PRO

El socialismo y el PRO también evalúan la posibilidad de sentar a uno de los suyos en el debate interno por la Intendencia. Ambos componen la terna de partidos mayoritarios dentro de Unidos, junto al radicalismo. Además, tienen una larga tradición política en la ciudad, con notables actuaciones electorales en su haber. No obstante, sus presentes son complejos dado que, en el último tiempo, su representación en el Concejo disminuyó.

En el partido de la rosa roja rezan: “Si es socialista, mejor”. Es decir, en la medida de lo posible, impondrán un nombre. En el espacio deslizan dos nombres asociados al territorio rosarino: la exconcejala y actual ministra de Cultura provincial, Susana Rueda, y el edil Federico Lifschitz, pese a que ninguno se lanzó a la puja por la Intendencia de modo explícito.

>>Leer más: Toma forma el nuevo tablero político del Concejo Municipal de Rosario

El socialismo ya compitió en dos primarias contra Javkin. En la última oportunidad, cuando Enrique Estévez era el candidato, el discurso tuvo fuertes críticas a la gestión municipal por la supuesta falta de planeamiento, una tónica que Lifschitz replicó en el Concejo en los últimos dos años.

Para el partido amarillo la situación es diferente. El PRO se vio sacudido identitariamente por el auge de La Libertad Avanza y su suerte depende en gran medida de la del presidente Javier Milei y de cómo éste lleve adelante sus dos años restantes en la Casa Rosada. De igual modo, sus representantes en Rosario afirman que buscarán proponer un nombre propio, siempre y cuando sea funcional a la estrategia de conjunto del frente.

Anita Martínez es la principal electora del espacio y estuvo cerca de encabezar la lista de ediles avalada por Pullaro este año. Pero, finalmente, acabó en cuarto lugar y renovó su banca con lo justo. Desde diciembre, será la única concejala amarilla.

