Central: Holan confirmó el equipo con dos modificaciones para recibir a Platense

Además de un cambio obligado, el entrenador canalla metió una variante más para recibir al Marrón.

Ariel Holan se vio en la obligación de meter mano en el equipo. Central se la juega contra Platense.

A Central sólo le queda salir a jugar porque equipo tiene. Ariel Holan dio los nombres de los once que estarán desde el inicio ante Platense y serán dos los cambios respecto a los que actuaron en la victoria contra Vélez. Adentro Axel Werner y Jaminton Campaz .

Holan no es de los entrenadores que cambie muchas piezas de un partido a otro, por eso llama un poco la atención tantos cambios, pero se trató de una situación especial.

De arranque nomás, aquella molestia que sintió Jorge Broun en el final del partido contra Vélez le impidió estar ahora en el Gigante ante Platense. Y pese a que concentró e irá al banco, en esta oportunidad el arco canalla estará bajo la custodia de Werner, quien fue titular por última vez en el triunfo ante Instituto en el torneo pasado.

WernerMB Para Werner es una nueva chance. Será su primer partido como titular en el torneo en el arco de Central. Marcelo Bustamante / La Capital

Un cambio cantado en el Canalla

Otro de los cambios estaba cantado. El regreso de Campaz (de su paso por la selección) en buena forma desde lo físico hacía pensar que iba a recuperar su lugar y es lo que finalmente sucedió. El colombiano tomará la posta en lugar de Santiago López, de flojo partido en Liniers.

Donde Holan amenazó con otro cambio que finalmente no concretó fue con el posible ingreso de Enzo Copetti, a quien probó en algunos entrenamientos. Lo cierto es que Enzo Giménez se mantendrá como titular, en la ofensiva, y Emanuel Coronel como lateral por derecha.

Los once de Central

De esta forma, los once de Central para enfrentar al Platense del Kily González son: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Juan Cruz Komar y Agustín Sández; Franco Ibarra e Ignacio Malcorra; Enzo Giménez, Ángel Di María y Jaminton Campaz; Alejo Veliz.