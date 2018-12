El gobernador Miguel Lifschitz diagnóstico que "sería muy trágico" para el país que las elecciones se dirimieran entre Mauricio Macri y Cristina Kirchner. Lifschitz, sorprendió al alertar que una victoria del actual presidente o de la ex mandataria podría afectar la gobernabilidad.





A la vez, reveló que la semana próxima estará firmado el decreto que convoca a una consulta popular por la reforma constitucional, que se hará el mismo día de las elecciones generales a gobernador, de carácter no vinculante y no obligatorio. Por primera vez, el jefe de la Casa Gris consideró como una posibilidad concreta la chance de encabezar una nómina de candidatos a diputado provincial.

"El tema nacional me convoca y me motiva mucho, porque veo con mucha preocupación el escenario electoral y político que se avecina. Sería muy trágico para Santa Fe y la Argentina que terminásemos encorsetados entre Macri y Cristina", dijo el gobernador. Y agregó: "Esa opción entre Macri y Cristina dejaría sin opción a la mayoría de los argentinos. Sería una opción que dejaría sin futuro al país, hoy por hoy ninguno de los dos podría garantizar la gobernabilidad en los próximos cuatro años, ni sacará al país de la profunda crisis".

En ese marco de razonamiento, el gobernador narró que es indispensable "que se conforme una tercera alternativa: amplia, transversal, con gente del peronismo, del radicalismo, con el progresismo. Hay mucho diálogo y preocupación en muchos dirigentes, y yo estoy trabajando para que se haga realidad. Me gustaría participar".

Cuando se le recordó que algunos mandatarios peronistas hablaron de la posibilidad de convocarlo a un frente, Lifschitz mensuró que "con muchos gobernadores tengo buen diálogo, como con Schiaretti y Bordet, pero una opción peronista, aun distinta a Cristina, no es la opción que busca el país. Con eso no alcanza, no es suficiente para romper la polarización. Para quebrar la polarización tiene que ser algo muy convincente y transversal, porque debe convocar a los dos sectores del electorado. Hace falta una propuesta que incluya a diversos sectores de la política".

En Casa Rosada, consideran que no hay chances de romper "la grieta" con Cristina, y que Lifschitz debería estar con Cambiemos. "Lo dicen especulando políticamente con el peso específico que tiene Santa Fe en el electorado nacional, pero es imposible: no estuve antes, y menos voy a estar ahora. Tenemos diferencias profundas con Cambiemos, si bien hay sectores que hoy integran Cambiemos que históricamente estuvieron muy cerca nuestro, particularmente el radicalismo. No descarto que en algún punto pudiéramos pensar en una tercera opción, que incluya al radicalismo", señaló al programa político En Profundidad, de Canal 4 Express.

"La UCR tendrá que repensar su rol histórico en la Argentina. Si va a seguir siendo furgón de cola de un proyecto que demostró su imposibilidad de resolver los problemas, o va a buscar un nuevo posicionamiento que lo ponga en su lugar histórico", amplió el rosarino, tratando de enviar una señal al partido aliado en Santa Fe.

En otro orden, manifestó que no tiene previsto cambios en el gabinete. "Es un equipo consolidado, y estoy conforme con la tarea de todos. El 2019 será el año más importante de mis cuatro años, quiero terminar todas las obras y dejar planteados los grandes temas del futuro, uno de ellos el de la reforma constitucional", fundamentó.

Al respecto, adelantó que la semana que viene "estaremos publicando el decreto que convoca a consulta popular con las elecciones a gobernador. Será vinculante y no obligatoria, en simultáneo con la elección general. El 2020 sería un muy buen año para la reforma ".

Por último, reveló: "Es una alternativa posible que yo sea candidato a diputado provincial, me genera entusiasmo, porque sería en el marco de la reforma constitucional y tendría mucho sentido para mí".