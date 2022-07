Senadoras acusaron a Cornejo de insultar a Juliana Di Tullio en el recinto

“No me quiero callar. Hace unos minutos, cuando la senadora Di Tullio estaba dando el informe del tema que acabamos de aprobar (el proyecto sobre moratoria previsional) el senador Cornejo se refirió a ella con una falta total de respeto”, mencionó la legisladora puntana.

>> Leer más: Sesión caliente: cruces por Milagro Sala, chicanas y la ironía de Cristina Kirchner

Repudiaron a Cornejo en el Senado por decirle "callate boluda" a Juliana Di Tullio

Según Catalfamo, el legislador utilizó "una violencia política, simbólica e institucional que no podemos tolerar en este cuerpo”.

“Cuando la senadora le dijo que escuchara de lo que estaba hablando, el senador le respondió: «Dejá de chicanearme, boluda» y «me estás boludeando»", mencionó la legisladora.

La denuncia fue respaldada por la fueguina Duré quien, sin embargo, indicó que los dichos de Cornejo fueron “no me boludees, no me chicanees, no seas boluda”.

Las acusaciones de ambas legisladoras fueron escuchadas por el radical Cornejo, quien estuvo presente en el recinto durante ambos discursos.

“Me siento ofendida como mujer. No podemos traspasar los límites de esa manera”, sentenció Catalfamo.