Seguridad: Perotti y Pullaro no quieren repetir los errores de la última transición

Funcionarios y voceros del gobierno entrante y saliente dieron el primer paso en el área más sensible y conflictiva. La reunión se dio en el contexto del recrudecimiento de la violencia en Rosario

El proceso de transición que iniciaron el gobernador Omar Perotti y su sucesor, Maximiliano Pullaro, sumó esta mañana un nuevo capítulo, esta vez en el ámbito más sensible y conflictivo como lo es el de Seguridad, un área que marcara el pulso de la efectividad o no de la nueva gestión que iniciará el próximo 11 de diciembre. La postal es muy diferente a la caótica transición de hace cuatro años, cuando el entonces gobernador Miguel Lifschitz entregó el poder a Perotti. En aquel momento, casi no hubo reuniones previas a la asunción del peronista, ya que la desconfianza y las acusaciones cruzadas dominaban el debate público.