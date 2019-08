Gobernadores y representantes de 19 provincias opositoras formalizaron ayer un reclamo a la Casa Rosada para que retrotraiga las medidas económicas, anunciadas la semana pasada, ligadas al congelamiento de los combustibles, el IVA y Ganancias. Y, con el objetivo de resguardar sus finanzas, harán una presentación ante la Corte Suprema de Justicia nacional, según confirmó a La Capital el mandatario santafesino, Miguel Lifschitz.

"Hubo acuerdo con los gobernadores en el contenido de un documento final y, fundamentalmente, coincidencias en el sentido de rechazar la quita de recursos a las provincias. Entendemos que es una medida inconstitucional", enfatizó Lifschitz tras el encuentro realizado en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), en la ciudad de Buenos Aires.

En ese sentido, el jefe de la Casa Gris resaltó: "La decisión (de la Nación) es inconstitucional porque están afectando recursos presupuestados que provienen de la coparticipación federal y, por lo tanto, no pueden ser reducidos ni redeterminados de manera unilateral. Para hacerlo requerirían de un acuerdo de las provincias y un tratamiento legislativo".

"Por eso, plantearemos ante la Corte Suprema, en principio el lunes próximo, una medida de amparo para proteger los recursos de las provincias. Porque, en definitiva, son indispensables para garantizar los servicios de salud, educación, seguridad y Justicia", precisó el socialista.

Lifschitz advirtió que las 19 provincias también coincidieron en que, "si no hay una medida de reparación respecto de los recursos en juego, todas estarían en una situación financiera crítica de aquí a fin de año". Y sentenció: "Hay mucho disgusto porque siempre que la Nación quiso tomar medidas complejas, convocó a los gobernadores en busca de puntos de equilibrio y acuerdos".

Para el mandatario santafesino, los cambios dispuestos por la gestión de Mauricio Macri le quitan a Santa Fe 4.000 millones de pesos a diciembre. La cifra incluye lo que corresponde al IVA, que a principios de semana todavía restaba calcular. En ese contexto, la provincia adelantó la reprogramación de obras públicas y el redireccionamiento de recursos. Incluso, la crisis ya empezó a golpear a municipios y comunas.

Antes de ingresar al cónclave, Lifschitz sugirió como mecanismo de compensación "que lo que la Nación planea recaudar de más por retención a las exportaciones, en razón de que se ha apreciado el tipo de cambio, lo reparta a las provincias". Otra opción que evaluó Santa Fe es solicitar la restitución del Fondo Sojero.

Tras la reunión en el CFI, que comenzó a las 11 y concluyó a las 13, los gobernadores y representantes de 19 provincias alumbraron un documento que advierte que, pese a no estar "en contra", las medidas fueron resueltas por Balcarce 50 "en forma inconsulta, unilateral y sin tener en cuenta de dónde saldrán los recursos para afrontarlas".

"(La Nación) Nos hace compartir esos costos fiscales al no disponerse con ellas las compensaciones necesarias a las provincias, generando un despojo de nuestros recursos y colocándonos en una grave situación de desfinanciamiento", enfatiza el texto.

El texto añade que la Rosada "no puede disponer inconstitucionalmente" de esos recursos y subraya que las jurisdicciones están en "grave peligro de no poder afrontar los gastos corrientes", lo que pone bajo amenaza a "la paz social" por las "malas políticas económicas y financieras de las que las provincias no tienen ninguna responsabilidad".

Ahora, cada provincia deberá definir su petición individual, que luego será incorporada al planteo a materializar ante el máximo tribunal. Del lado de Santa Fe, los últimos retoques de la presentación los dará el fiscal de Estado, Pablo Saccone.

A su turno, el gobernador de Salta y candidato a vicepresidente de Consenso Federal, Juan Manuel Urtubey, sostuvo: "Seguimos dispuestos al diálogo y queremos que los recursos de cada una de las provincias sea respetado por la Nación".

Del encuentro participaron también los gobernadores de San Luis, Alberto Rodríguez Saá; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de La Pampa, Carlos Verna; de Río Negro, Alberto Weretilneck; de San Juan, Sergio Uñac; de Misiones, Hugo Passalacqua, y el vice de Santa Cruz, Pablo González, entre otros.