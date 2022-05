El gobierno de Santa Fe apunta a reducir la sobrepoblación carcelaria a la mitad

Con relación a lo que dejó la cumbre en Rosario, el funcionario del gobierno de Omar Perotti sostuvo que es necesario "tomar conciencia de lo que estamos viviendo" y recordó que solo Chaco, Chubut y Buenos Aires tienen cárceles federales. Y, en ese sentido, resaltó que en Santa Fe no hay infraestructura para alojar a los presos federales.

"Si uno lo hace solo de un lado del mostrador no alcanza, por eso vemos con beneplácito las convocatorias que se hicieron. Un tercio del exceso de sobrepoblación, que son 1.600 internos que tenemos en las cárceles de Santa Fe, tiene que ver con delincuentes federales que no deberían estar allí", dijo. Y añadió: "Por eso es tan importante la inauguración de la famosa cárcel federal regional que Nación está construyendo frente a Coronda".

Al mismo tiempo, describió que la mayoría de los presos por delitos federales están alojados en la cárcel de Piñero. Sobre este punto, Gálvez sostuvo que se está trabajando para inhibir llamadas telefónicas en el edificio.

"Convivir con presos de altos perfiles dentro de la unidad no es sencillo. Por eso vamos a plantear una nueva etapa, con obras. Estimamos que vamos a bajar la sobrepoblación de presos en un 50% hacia fin de año, con mil celdas nuevas en toda la provincia", agregó.

Respecto a la situación de los trabajadores penitenciarios, Gálvez relató que en Rosario hay pocos anotados y que son menos todavía los que siguen en carrera. Dijo que deben trasladar personal desde la ciudad de Santa Fe para cubrir vacantes. "Hoy hay 300 aspirantes. Por eso vamos a trasladar la escuela penitenciaria de Las Flores a Recreo, para que esté al lado de la de policías y poder usar esa infraestructura para el entrenamiento. Estos perfiles de detenidos requiere de otro tipo de formación para atacar todos los frentes", reveló.

"En Coronda, Las Flores y Piñero se sostiene la sobrepoblación. Además, tienen estructuras muy viejas y deterioradas. Hoy estamos construyendo para otro perfil de detenidos, no son violentos, pero es otro tema porque no se pueden mezclar, que tenemos una cantidad enorme de ofensores sexuales. Por eso estamos construyendo en Las Flores y Piñeiro pabellones específicos de construcción rápida, empezamos la semana pasada, en cuatro meses van a estar. Porque tienen un perfil específico, no se pueden alojar con la población común y también es otro tipo de detenidos. También crecieron los ex oficiales o ex penitenciarios detenidos por las investigaciones", concluyó.