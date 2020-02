Sain está en la mira opositora y también en la del oficialismo

fuego amigo. Dirigentes de primera línea del PJ cuestionaron al ex titular del Organismo de Investigaciones.

Las picantes declaraciones del ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain, gatillaron críticas no sólo de la oposición sino también de la primera línea del propio oficialismo, desde donde le cuestionaron que “no ayuda a las negociaciones” en la Legislatura y le remarcaron que “la situación no está para bromas”.

La tormenta política que azota por estas horas Santa Fe se formó en Capital Federal el martes a la tarde, cuando Sain cerró una entrevista en un canal porteño con la frase de la discordia: “Me vine a Buenos Aires porque si me quedo en Santa Fe me cagan a tiros”.

La viralización en las redes sociales de ese fragmento de la participación televisiva del funcionario —que eclipsó su detallado análisis de la dinámica narco en Rosario— alineó una larga fila de dirigentes opositores dispuestos a cruzarlo.

Ayer por la mañana el ex titular del Organismo de Investigaciones retrucó en Twitter: “Hay personas y dirigentes santafecinos que creen que lo que digo es joda y no es serio. Son los que siempre han puesto la basura abajo de la alfombra que hoy se empieza a ver. No han corrido riesgos personales porque pactaron con la mafia policial y política”.

Y agregó: “El año pasado desde el Organismo de Investigaciones, con algunos pocos fiscales, pusimos muchos delincuentes pesados y policías prohijados por el poder tras las rejas. El gobierno socialista-radical nunca nos puso protección, mientras (Antonio) Bonfatti tenía una decena de custodios, un auto blindado y dos autos nuevos, como si fuese un jeque árabe”.

El titular de la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados de la provincia, Juan Cruz Cándido, afirmó a La Capital que “se trata de uno de los tantos desatinos del ministro”. “En lugar de disculparse, va por más”, dijo.

“Con 70 días de gestión y 60 muertos al gobierno no le conviene este espectáculo cotidiano”, evaluó el integrante del bloque de la UCR-Frente Progresista.

En su opinión, el gobierno provincial tiene “dos caras: una es la del ministro (Esteban) Borgonovo, que tiende puentes, y otra es la del ministro Sain, que cada vez que comete algún exabrupto tira del mantel”.

“El gobierno está ausente de Rosario, parece que ha decidido darle la espalda a la ciudad”,, sostuvo Cándido.

Precisamente, ayer el intendente Pablo Javkin respondió a Sain, pero sin mencionarlo: pidió a la dirigencia que sea “muy responsable” en lo que dice y cómo actúa (ver aparte).

Obstáculos en la Legislatura

Lo cierto es que la broma de Sain llegó en un momento inoportuno para el gobierno de Perotti, que viene remando contracorriente desde diciembre para llegar a la aprobación de la ley de emergencias, rebautizada de necesidad pública.

Las declaraciones del ex titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria hacen tambalear el puente con la oposición que trabajosamente viene construyendo el ala política del oficialismo, liderada por Borgonovo y el ministro de Gestión Pública, Rubén Michlig.

En este sentido, Cándido reconoció que “no ayuda en nada la virulencia, la beligerancia, el destrato”.

Sin embargo, a Sain también lo cruzaron desde las filas del propio PJ.

El senador Armando Traferri, presidente del bloque justicialista en la Cámara alta, consideró que la expresión del ministro fue “desafortunada” y “atemporal” y añadió: “No ayuda a las negociaciones que se esté permanentemente volviendo sobre lo mismo”.

No obstante, oficialistas y opositores tendrán más tiempo para tejer un acuerdo sobre las herramientas excepcionales que pide la provincia: el Senado postergó el tratamiento del proyecto para el jueves próximo (ver página 11).

Ojo de la tormenta

Pero más allá de la suerte del proyecto de necesidad pública en la Legislatura Sain volvió a quedar en el centro de la escena pública provincial, de vuelta por declaraciones de alto voltaje.

Consultado por este diario si pedirán la renuncia de Sain, Cándido respondió: “Vamos a ser responsables; no queremos hacer lo que nos hicieron a nosotros en los últimos años, cuando se tomaba la seguridad como un bastión electoral”.

Y agregó: “Por ahora vamos a citar a los funcionarios del área para ir abordando tema por tema, sin hacer de eso un espectáculo público”.