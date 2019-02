Rubeo lanzó la lista de diputados para competir en las Paso 2019

El legislador provincial, Luis Rubeo, lanzó la lista de diputados que encabezará en las próximas elecciones primarias (Paso) del 28 de abril en Santa Fe.

El lanzamiento se realizó durante un encuentro en Oliveros, que contó con la asistencia de doscientos referentes provinciales ligados a su sector. Allí, Rubeo dio a conocer los nombres de quienes integrarán la lista que él encabezará y manifestó su apoyo al precandidato a gobernador Omar Perotti.

Rubeo será secundado por Marcela Aeberhard, ex diputada provincial y actual concejal por la ciudad de Santa Fe. En tercer lugar, Daniel Sorrequieta, ex intendente de Puerto General San Martín. Quien también formó parte del gabinete del gobernador Jorge Obeid y actual referente justicialista del departamento San Lorenzo. En el cuarto lugar, Soledad Zalazar, ex concejala de la ciudad de Reconquista por tres períodos consecutivos.

Sigue en la lista, Iris Caparrós, ex interventora del Pami Rosario quien representa a uno de los sectores que apoyarán a Rubeo en estas elecciones: los presidentes comunales nucleados en Santa Fe Emergente, Juan Carlos Morel de la localidad de Rufino y Nadia Fabbri de Arroyo Seco completan los primeros siete lugares que acompañaran a Rubeo en las internas.╠

El legislador instó a los presentes "a trabajar por la unidad en la diversidad" y dijo: "damos a conocer la lista una semana antes del cierre oficial, a fin de evitar especulaciones".

De esta forma el legislador aspira a renovar su banca en la cámara baja santafesina, acompañado en esta oportunidad por nuevos candidatos a diputados. Esta vez, además de participar en las elecciones primarias, Rubeo se encuentra, desde hace tiempo, trabajando en la construcción de un nuevo espacio dentro del peronismo santafesino, con vistas al futuro.

Intendentes presidentes comunales, concejales y delegados de algunos gremios se hicieron presentes para dar su apoyo a la lista.

El trabajo puesto en este nuevo escenario se puede notar en el armado de esta lista en la cual la experiencia de referentes tradicionales será acompañada por nuevas caras, jóvenes, mujeres que traen consigo experiencias que sumarán al trabajo en conjunto.

En esta instancia Rubeo manifestó: "La lista se completará con referentes de los diferentes departamentos de la provincia, siempre buscando representación territorial, es decir que cada santafesino tenga a uno de nuestros candidatos cerca para poder plantearle sus inquietudes y decirle lo que necesitan".

Finalmente, Rubeo hizo referencia a la comunidad y señaló que "los santafesinos tienen derecho a elegir bien y creemos que en esta instancia el justicialismo es la mejor opción, por eso necesitamos una cámara de diputados conformada por hombres y mujeres dispuestos a acompañar".

Además, subrayó que sus principales preocupaciones "son las de todos los santafesinos: necesitamos implementar políticas acompañadas de normas y leyes que aporten soluciones, para que todos puedan vivir mejor".

"Todo ello está directamente relacionado con las tarifas, la pérdida de poder adquisitivo, el crecimiento de la industria, que cada día está peor, la seguridad, la educación, y la necesidad de obras que mejoren la vida de todos", concluyó.