Reforma constitucional: Pullaro criticó la "picardía" de un sector de la oposición

" Plantear un debate que no está habilitado por ley tiene que ver con una pequeña picardía. Creo que no tiene sentido", dijo Pullaro, que encabeza la boleta de convencionales por distrito único de Unidos para Cambiar Santa Fe.

La ley de declaración de necesidad de la reforma constitucional abrió la puerta a revisar las facultades de la Legislatura pero le puso un candado a la bicameralidad.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/romidiezok/status/1903478031500312883&partner=&hide_thread=false Seguimos dando la batalla cultural junto a @NicolasMayoraz !! La libertad avanza!! VLLC!! pic.twitter.com/RZKKFN7nye — Romina Diez (@romidiezok) March 22, 2025

"La reforma constitucional es una oportunidad para hablarle de frente a la ciudadanía. Tiene que terminar con los privilegios de la política, las reelecciones indefinidas, los fueros parlamentarios, materializar ficha limpia, garantizar el equilibrio fiscal en las empresas públicas y fortalecer instituciones de seguridad y justicia que no nos permitan retroceder", remarcó Pullaro.

>> Leer más: Reforma constitucional: Pullaro y la campaña de convencionales con la gente en otra cosa

Este miércoles, la alianza que integran la UCR, el Partido Socialista, el PRO, Creo, UNO, GEN, Ucedé, Encuentro Republicano Federal, Unir y Hacemos convocó a una reunión en la ciudad de Santa Fe para definir la estrategia para el tramo final antes de las elecciones del 13 de abril.

El debate por la reelección de Pullaro

El jefe de la Casa Gris también se refirió a la posibilidad de su reelección. La Constitución actual lo impide, pero la Convención podría habilitarlo a competir en 2027 si es que el oficialismo consigue la mayoría.

Sobre este tema, Pullaro rechazó las objeciones de quienes plantean que busca una Carta Magna "a medida" y aseguró que su único objetivo es actualizar la Constitución de la provincia, que data de 1962.

"Es subestimar a los santafesinos. Quiero plantearles una Constitución moderna, distinta, que no nos permita retroceder", sostuvo el mandatario santafesino.

Y agregó: "Cuando se habla de reelección, primero tiene que salir de la reforma. Nosotros somos los únicos que planteamos que se terminen las reelecciones indefinidas en todos los cargos".

"A mí no me van a encontrar durante el proceso ni agrediendo ni chicaneando a nadie, solamente planteando cuestiones que son fundamentales para Santa Fe. No subestimemos a la ciudadanía", planteó Pullaro.

Fueros, reelecciones, ficha limpia y más

En este sentido, el gobernador reforzó las que, entienden desde Unidos, son las cuestiones de fondo de la reforma. "Lo que quiero discutir es una Constitución distinta y que no nos permita retroceder. Cuando decimos que se terminen los fueros parlamentarios estamos hablando de algo muy fuerte pero no todos los candidatos lo están planteando. Cuando hablamos de que el Estado y las empresas públicas tienen que tener equilibrio fiscal, no todos los candidatos lo están hablando porque no creen en eso. Nosotros lo creemos y lo estamos demostrando en esta licitación de Assa (porque) logramos empezar a equilibrar la empresa e invertir. Planteamos una Constitución que no nos permita retroceder", indicó.

>> Leer más: Revés en la Justicia para los libertarios: rechazan un amparo contra la reforma constitucional

Sobre el cierre, Pullaro hizo un contraste entre la agenda de la alianza y la de la oposición. "No retrocedamos en lo que la provincia reclamó durante años; trabajemos para que los corruptos no sean candidatos. Pero, ¿quién está planteando eso? ¿Por qué no lo están planteando los otros frentes? Indudablemente porque prefieren chicanear, dar un debate muy poco profundo de lo que debe ser la reforma constitucional, que es la norma fundamental que nos va a permitir a los santafesinos tener las instituciones que nos van a gobernar en los próximos años. Y eso es lo que me van a encontrar discutiendo", concluyó.