Reforma constitucional: Pullaro y la campaña de convencionales con la gente en otra cosa

En un mes se elegirán convencionales y el oficialismo arma una campaña a medida de un electorado que no está al tanto. Baja intensidad y conceptos palpables

“Los temas tradicionales de una reforma constitucional son importantes , pero el cálculo de cómo se eligen diputados no te hace ganar una elección”. La frase sale de Unidos en plena cocina de la campaña que comienza formalmente esta semana con anuncios y spots. Serán menos de 30 días para elegir a quiénes reformarán la constitución provincial.

Es una situación particular con escaso tiempo y con una elección difícil de entender para la ciudadanía que no está en tema ni recibió una campaña de información pública provincial sobre lo que se vota y su importancia. "Veo que la gente no tiene idea de lo que vota en un mes", comenta un candidato de Unidos al ser consultado sobre cómo empezó la campaña.

Pullaro y la reforma constitucional

Entonces, ¿Qué campaña hacer? ¿Cómo abordarlo en tiempos en que las noticias políticas son poco consumidas, la política genera indiferencia y hasta alergia en muchos ciudadanos y la gente está en otra cosa?

Unidos sostendrá el nivel de actividades del último tiempo sobre todo con obra pública y recursos para la seguridad desde chalecos a nuevas cárceles, pero no habrá un boom de anuncios especial. Tratará de no tocar nada ni hacer mucha espuma, en parte porque descansa en que los primeros números de encuestas que lo acercan al 40% con casi el doble de ventaja sobre el segundo.

En el oficialismo apelan a un razonamiento de campaña clásico: utilizar conceptos palpables para el ciudadano y no caer en lo académico y burocrático que implica una discusión constitucionalista. Según confiaron en el gobierno, lo aplicarán en los spots que comenzarán a rodar este miércoles. El desafío, entonces, es demostrar que la reforma sirve para la sociedad y que no se realiza para definir relaciones de poder entre los políticos.

“Una campaña propositiva con eje en seguridad y narcotráfico, dos palabras fuertes que queremos que estén escritas en la Constitución. Hoy la palabra seguridad solo está como seguridad social (artículo 21)”, explican en la Casa Gris.

Garantismo

Hay todo un peso simbólico en esas palabras, pero también buscan que sea operativo una vez redactado. ¿De qué manera? Dando el marco que habilite la redacción de leyes acordes. El oficialismo quiere consagrar con rango constitucional Ficha Limpia e instituciones judiciales o de seguridad, la no incorporación de principios de “garantismo extremo” y, a su vez, quiere ampliar los derechos de las víctimas de delitos.

El gobernador lo pasó en limpio en contacto con La Capital: "Tenemos que materializar instituciones de seguridad para no retroceder en lo que hemos hecho, en investigación penal como el Ministerio Público de la Acusación (MPA), pero sobre todo instituciones que saquen esa mirada garantista que durante tantos años hizo que los delincuentes sean vistos como víctimas de un sistema injusto, y no la sociedad víctima de esos delincuentes".

pullaro junta de seguridad.jpg El oficialismo quiere hablar de seguridad en la reforma constitucional.

Hace unas semanas había hecho la primera apreciación sobre garantismo. “Les aseguro que en la Reforma de la Constitución que se viene, si nos toca ganar esa elección, no va a haber ningún concepto garantista”, dijo. “Durante muchos años el garantismo terminó impactando de manera negativa en la seguridad pública", insistió en estos días el gobernador.

El planteo despertó críticas de algunos sectores opositores porque acusaron al gobernador de confundir el concepto de garantismo, leído como aquella supuesta doctrina que contempla a los delincuentes más que a las víctimas, con las garantías con que toda constitución se nutre y sirven de mecanismo para proteger los derechos de las personas.

Hay un claro manejo de los conceptos. En rigor, en el oficialismo apelan al clásico slogan de evitar la “puerta giratoria de los delincuentes”. El gobierno se envalentona porque confía en conseguir la mayoría propia en la Convención, sobre todo después de los primeros números.

La estrategia

La estrategia es una decisión de campaña basada en no moverse del mayor logro del gobierno que es la baja de la inseguridad. Es más, Pullaro repite cada vez más que aún no está solucionado el tema, que falta mucho, por tres motivos: primero porque es cierto, segundo para no escupir para arriba porque el proceso tendrá invariablemente altibajos, y por último para mantener la pelota en cancha.

Si el problema estuviese solucionado del todo, la máxima promesa del gobernador estaría saldada rápido, más allá que el gobierno provincial tenga otras cosas que mostrar. Por lo tanto se aferra para que esté en agenda ese capital político y más en un año electoral.

Hay una diferencia con el caso del presidente Javier Milei que se enfrenta a que su logro de baja de la inflación se agote rápido sin tener más nada que mostrar porque el crecimiento no llega y tampoco hace obras que puedan ser observables. De hecho, es una baja de la inflación edulcorada porque el poder de adquisitivo y de compra está pálido.

Muestra una respuesta a un problema del pasado, pero queda tieso para resolver el presente y el futuro. Moraleja: el éxito fiscal sin desarrollo es playito y tiene patas cortas.

Se viene la primera campaña para el oficialismo tras ganar la elección a gobernador, en el marco de una provincia con reformas ya hechas a su gusto y toda una modificación constitucional por delante que requiere de éxito en las urnas y consenso.