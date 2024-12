Reforma constitucional: el PJ avisó que votará en contra, el perottismo acompañará

El Partido Justicialista (PJ) provincial definió este lunes por la mañana en una reunión realizada en la sede partidaria que no acompañará la ley de necesidad de reforma constitucional que se tratará esta semana en la Legislatura. Argumentan que los tiempos son escasos para apurar un debate semejante e insisten con 90 días para tratarlo.

Además de la postura frente a la votación, los dirigentes definieron en principio no asistir a las reuniones de la comisión de Asuntos Constitucionales que se llevarán a cabo desde lunes hasta el mismo jueves en que Diputados trate el tema en la primera sesión extraordinaria. Unidos pretende aprobar la ley ese mismo día y girarla al Senado.

“El Partido Justicialista de la Provincia de Santa Fe y sus partidos aliados, ratifican su negativa a la necesidad de la Reforma Constitucional en los tiempos y en las condiciones que el oficialismo pretende imponer. No ha existido el suficiente tiempo para el diálogo institucional que un debate de esta relevancia requiere”, sostienen en el comunicado firmado por todos los espacios menos el perottismo, a diferencia del lunes pasado que acompañó. Sí lo hizo Walter Agosto , el único integrante del bloque Hacemos que no acompañaría al oficialismo.

Reforma constitucional y el debate

Según reconstruyó La Capital, el miércoles pasado los peronistas le plantearon a la vicegobernadora, Gisela Scaglia, representando al PRO, a Felipe Michlig de la UCR y al ministro de Gobierno, Fabián Bastia, entre 90 y 120 días para analizar el el proyecto. No le dijeron que no, pero le pidieron alargar el análisis, algo que el gobierno no quiere porque entiende que se puede diluir.