Reforma constitucional: el PJ afina su estrategia para el debate en extraordinarias

Este miércoles, a escasas horas del encuentro extraordinario de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja (que no logró unificar, de cara a las últimas dos sesiones ordinarias, las propuestas reformistas en danza), la cúpula del PJ provincial —que conduce Guillermo Cornaglia — se había reunido con los presidentes de los partidos integrantes de Unidos .

En ese marco, el justicialismo mantuvo la posición formalizada el lunes, durante un cónclave realizado en la sede partidaria de la capital provincial, de debatir con tiempo y frenar la reelección del gobernador. Incluso, tras el encuentro con los referentes de Unidos, la dirigencia del PJ comenzó a darle entidad al tratamiento de la reforma constitucional en extraordinarias.

“Entendemos que el actual gobernador (Maximiliano Pullaro) no puede ser reelecto porque juró por una Constitución que no lo permite. Pero eso no puede limitar la necesaria reforma”, fundamentó la diputada Celia Arena, integrante del bloque de Perotti, luego de ingresar su iniciativa.

Puertas adentro

En los últimos días, el debate en el peronismo provincial también estuvo signado por el recelo que despertó el respaldo perottista (espacio que no asistió a la reunión extraordinaria en Asuntos Constitucionales) a la reforma judicial en su reciente paso por Diputados, antes de que la Cámara alta la convirtiera en ley.

De hecho, en la dirección del justicialismo santafesino advirtieron que toda actitud de acompañar al oficialismo tendría consecuencias administrativas. Y hasta se deslizó una eventual expulsión del partido como castigo.

Tras la reunión del lunes, el documento firmado por todas las corrientes del PJ provincial, excepto el sector del senador nacional Marcelo Lewandowski, señaló a Pullaro y sus aliados por encarnar una “avanzada autoritaria” y de “perpetuación en el poder”, a la vez que calificó a la intentona reformista de “apresurada” e “inoportuna”. De todos modos, no le cerró la puerta al diálogo.

El oficialismo, que finalmente decidió recalcular la búsqueda de votos en la Cámara baja, apuesta ahora a que la ley de declaración de la necesidad de cambiar la Carta Magna sea un texto más abierto.

En ese sentido, durante la última reunión de Asuntos Constitucionales, referentes de Unidos especularon con la chance de obtener un mayor respaldo en virtud del contenido de las exposiciones vertidas por legisladores del PJ. El lunes, otra vez congregada en la histórica sede de la capital provincial, la dirigencia peronista emitirá nuevas señales de cara una semana decisiva.