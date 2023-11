Recta final para el balotaje: todo los detalles a tener en cuenta antes de emitir el voto

En esta ocasión, la segunda vuelta electoral se realizará un domingo que coincide con un fin de semana largo por el feriado que conmemora el Día de la Soberanía Nacional. Al ser consultada sobre si esa cuestión podría generar ausentismo de las autoridades de mesa o de votantes en general, Gutiérrez consideró que “puede haber ausentismo, pero la Cámara Nacional Electoral consideró que no sería algo significativo. Habrá que esperar el domingo que impacto tuvo el feriado”.

Elecciones votantes.jpg El padrón electoral para el balotaje del domingo ya se puede consultar. Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital.

Con relación al trámite para justificar el no voto para las personas que estén a más de 500 kilómetros de distancia del lugar donde le toca sufragar, Gutiérrez explicó que ese paso se puede concretar “a través de la página web de la Cámara Nacional Electoral. Allí en la pestaña de infractores podrán subir un archivo de PDF de un boleto de colectivo, ticket de avión o alguna constancia de la policía que acredite que se estuvo a más de 500 kilómetros”.

La funcionaria aclaró que los tickets de peaje "no sirven para justificar la no emisión voto" porque no se puede acreditar que pertenezcan al ciudadano. “En ese caso, deben acercase a la seccional de la localidad para acreditar que está a más de 500 kilómetros”, dijo.

>> Leer más: Cuánto y cuándo cobrarán las autoridades de mesa que trabajen en el balotaje

“Quien no pueda justificar el no voto por estar a más de 500 kilómetros también puede pagar una multa para no quedar en el registro de infractores. El trámite de excusación del no voto se puede hacer a partir del mismo domingo y hay 60 días como máximo para hacerlo”, agregó. Guitiérrez recordó que para votar hay que presentar el DNI que el votante tenga en vigencia. “No se puede votar con una constancia de pérdida de DNI, ni con el documento digital de la aplicación Argentina”.

mesa electoral elecciones.png Todo el operativo electoral ya está listo para el balotaje 2023. Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

En cuanto a qué hora del domingo se podrá obtener una tendencia consolidada de resultados, Gutiérrez recordó que el domingo hasta las 21 “no se pueden difundir datos porque así lo establece el Código Electoral. Pero, al haber un escrutinio con una sola categoría con dos candidatos, la carga será muy rápida. Entre las 21 y 21.30 podríamos tener los primeros datos”.

Otro dato útil a tener en cuenta. ¿Qué hacer si al ingresa al cuarto oscuro, falta la boleta de un candidato? “El votante debe dirigirse a la autoridad de mesa y, sin decir cuál es el candidato, denunciar que falta una boleta. El presidente de mesa y los fiscales ingresarán al cuarto para verificar cuál falta. Se agrega la que no esté y el votante vuelve a ingresar al cuarto oscuro. Nosotros recomendamos a las autoridades de mesa que ingresen de manera frecuente al salón para verificar si faltan votos”.