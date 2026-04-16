Realizaron una olla popular frente al departamento de Manuel Adorni

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Puente Rosario-Victoria: desde hoy en el peaje habrá dos formas de pago, ninguna con efectivo
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Pincharon el cervezoducto en Santa Fe: investigan un intento de conexión clandestina
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El consumo de los rosarinos en comercios de cercanía y supermercados sigue en caída libre
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La ex de "Milanesa" volvió a la cárcel por no presentarse a audiencias
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Allanaron una inmobiliaria de Puerto Norte por dinero de banda ligada a los Monos
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Una atleta rosarina pide ayuda para ir al Mundial de Judo para personas con síndrome de Down
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Lo denunciaron por un intento de femicidio y se entregó al día siguiente
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La UNR volvió a las calles: "La universidad pública no se apaga"
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Quini 6: un santafesino ganó 2.336 millones de pesos en el Tradicional
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El tiempo en Rosario: jueves nublado con una temperatura máxima de 25º
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Central: de los goles de Veliz a los de Copetti, la buena señal de que los 9 estén en racha
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La pareja que no pagó en una parrilla volvió, saldó la cuenta y dejó propina
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Citaron a un hombre para comprarle el auto y lo mataron: comenzó el juicio
Economía
Pullaro llevó a Cancillería un documento en defensa de la producción de biodiésel
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El director de una escuela en Oklahoma arriesgó su vida para reducir a un tirador
El Mundo
El Salvador ahora puede condenar a cadena perpetua a delincuentes de 12 años
Política
Confirmaron la indagatoria a Diego Spagnuolo y otros implicados en la causa Andis
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Vacunas antigripales: hay faltantes en centros de salud, ¿qué pasa en farmacias?
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Lácteos Verónica: los trabajadores llevaron su pelea al Senado provincial