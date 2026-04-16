Realizaron una olla popular frente al departamento de Manuel Adorni

La hizo Barrios de Pie en repudio al presunto enriquecimiento ilícito por parte del jefe de Gabinete y en rechazo a la finalización del programa Volver al Trabajo

La organización social Barrios de Pie instaló una olla popular frente al departamento donde reside el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , en el barrio porteño de Caballito, en repudio al presunto enriquecimiento ilícito del funcionario y en rechazo al cierre de planes sociales como el programa Volver al Trabajo, que afectó a casi un millón de beneficiarios .

La manifestación se concentró sobre la calle Miró al 500, donde se ubica una de las propiedades del funcionario libertario y que, actualmente, es objeto de una investigación judicial que lleva adelante el fiscal federal Gerardo Pollicita , quien busca determinar si el patrimonio de Adorni puede ser justificado en base a sus ingresos.

La jornada se realizó bajo la consigna "mientras los comedores cierran, Adorni viaja en primera" , en la que denunciaron el contraste entre el ajuste social que implementa desde el inicio de su gestión el presidente Javier Milei , con el estilo de vida de los funcionarios y, particularmente, con los viajes al exterior que realizó el jefe de Gabinete junto a su familia.

Paralelamente, otros grupos como la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular (Utep) llevaron adelante concentraciones en el ingreso al country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, donde el funcionario posee otra de sus viviendas.

Estas protestas se suman a la que se realizó el 9 de abril pasado, cuando estudiantes y docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) también convocaron a una olla popular y a brindar clases abiertas en la puerta de su domicilio en Caballito, donde exigieron la inmediata aplicación de la ley de financiamiento a la educación superior.