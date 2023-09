Rafaela cambia de signo político: Leo Viotti será el nuevo intendente

La ciudad ya no hablará en Castellano porque el intendente (Luis) no logró revertir la contundente derrota sufrida en las Paso y en su lugar asumirá Leonardo Viotti, quien representando a Unidos para Cambiar Santa Fe (estaba relacionado al sector de Losada, no de Pullaro) se transformó este domingo en el más elegido con una diferencia de 4.500 votos.