Quién es Luis Vayo, el fotógrafo con quien Carolina Losada estuvo casi 20 años en pareja

En las últimas horas se conoció la noticia de que la senador de Santa Fe Carolina Losada comenzó una relación amorosa junto al senador de Formosa Luis Naidenoff . Según trascendió, los políticos estarían juntos desde hace algunos meses, o al menos esa es la "versión oficial". La pareja ya no teme a las críticas que puedan surgir y comenzaron a mostrarse juntos en distintos almuerzos y cenas, por fuera del ámbito político. Esta relación llega justo seis meses después de que la ex conductora de televisión pusiera fin a su relación amorosa con el fotógrafo Luis María Vayo, a quien conoció casi 20 años atrás, cuando juntos trabajaron en el programa Snowtime, de ESPN. Según distintas fuentes, la legisladora abandonó la majestuosa casa de un barrio privado de Tigre que compartía con Vayo, y se mudó a un amplio departamento en barrio Norte, Capital Federal (pese a que es senadora por Santa Fe hace 20 años que no vive en la provincia y tampoco se mudó una vez electa).

“Él es una persona que me contiene muchísimo y si en algún momento me estoy ahogando en un vaso de agua, me saca”, admitió sobre el director de cámaras con quien no tuvo hijos pero sí se unieron para formar parte del programa Familias de Esperanza, siendo un hogar de tránsito para niños en situación de vulnerabilidad social.

losa1.jpg

Losada y Vayo estuvieron a cargo de dos niños, que eran hermanitos y que en un principio fueron restituidos a su familia pero que por circunstancias de la vida volvieron a su hogar y vivieron con ellos durante casi tres años.

Cuando la dirigente radical fue consultada por cómo llevaba adelante su rol de madre congeniando con su nuevo ritmo de vida vinculado a la política afirmó, "Sigue como siga la vida. Ya estoy cumpliendo un rol y estoy muy ocupada. ¡Estoy hasta en el chat de mamis!”.

La pareja vivió hasta que se separaron en diciembre pasado en una envidiable casa ubicada en un barrio privado de la zona de Tigre. Pero no lo hacían solos. El inmueble posee un amplísimo jardín con una increíble vista a un lago.

El caserón en el que Losada y Vayo habrían logrado conformar una numerosa familia tiene una decoración moderna y rústica, donde predominan la madera y los colores claros en tapizados y sillones. Un infaltable: las hamacas de jardín.

losada2.jpg

Además, la propiedad cuenta con una envidiable vista, desde la cual se puede apreciar un gran atardecer hacia el lado del lago del barrio. El jardín de gran cantidad de metros se convirtió en el lugar favorito de la política para disfrutar unos mates en compañía de su marido y de sus perritos.

Algunos detalles que terminan de complementar el exterior de la mansión son una pileta de natación, un muelle con alguna embarcación para disfrutar del agua y dos galerías funcionales, una con mesa para comer al aire libre y otra con un buen número de sillones y reposeras para relajarse al máximo.