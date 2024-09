Pullaro propuso el modelo del "interior productivo" para revertir la pobreza en el país

Pullaro se refirió al policía baleado en la zona oeste: "Este hecho no va a quedar impune"

A nivel nacional, más de la mitad de la población (52,9%) no pudo cubrir con sus ingresos una canasta básica de bienes y servicios. En el Gran Rosario, ese indicador saltó al 46,8%, desde el 36,6% de hace seis meses y el 33,5% de un año atrás.

“Duele muchísimo. Son años y años de modelos que fracasaron en la República Argentina. Lamentablemente, si no empezamos a mirar al interior productivo, si no empezamos a mirar de qué modo generamos empleo y crecimiento económico y formamos a la gente, si seguimos concentrando todos los recursos del país en el Amba, y esos recursos se van en subsidios en planes con punteros, con barones, y no vienen en infraestructura a este interior que quiere trabajar, esa matriz se seguirá reproduciendo”, aseveró el jefe de la Casa Gris.