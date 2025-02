Pullaro sobre las bandas criminales: "Mientras sea gobernador, nunca más se van a sentir dueños de la calle"

El mandatario pidió perdón la emoción y aclaró que "las cárceles no dan votos". "Todos queremos hacer escuelas, rutas, puentes, cosas que proyecten una sociedad desde los valores más positivos, pero no lo vamos a lograr si no tenemos paz.", subrayó.

Más cámaras para Rosario

Además, Pullaro anunció una inversión de 70 millones de dólares en infraestructura tecnológica, incluyendo la instalación de casi 7 mil cámaras de seguridad con software de inteligencia artificial en Rosario. “Rosario en nueve meses va a ser la ciudad más monitoreada del país. En Latinoamérica no hay ninguna experiencia como la que vamos a tener acá", informó.

Aunque dijo que estaría mintiendo si afirmara que todos los hechos se podrán evitar, sí aseguró que "la inmensa mayoría de los hechos no van a tenerminar con impunidad". "Una persona puede tener la determinación de ir a matar a otra. Cuando termine este proceso adjudicado, vamos a poder identificar a quienes cometen delitos. Si una persona roba celulares en el centro, lo más probable es que podamos identificarlo con IA", sentenció.

Arranque de año violento en Santa Fe

Pullaro también se refirió a la situación actual de la seguridad en la provincia, señalando una disminución de los delitos contra la propiedad y un aumento de los hechos de violencia vinculados a conflictos interpersonales y al reacomodamiento de organizaciones criminales. “Estamos trabajando para reducir los niveles de violencia con una estrategia integral que combina prevención, investigación y una fuerte inversión en tecnología y recursos humanos”, aseveró.

En ese sentido, el gobernador insistió: "Vamos a seguir trabajando de la misma manera, con la misma robustez. A diferencia de lo que sucedía hace un año y medio atrás, tenemos una mesa de inteligencia y un mapeo concreto para tener una reacción inmediata. Eso nos permite sofocar rápidamente la violencia. La ciudad sigue teniendo un control muy importante. Mientras yo sea gobernador, estos tipos nunca más se van a sentir dueños de la calle. No vamos a poder evitar que un violento agarre un arma y vaya a matar a otro. Lo que tiene que saber es que cada vez va a tener menos chances de salir impune" y remató: "Acá la perpetua es para siempre".

WhatsApp Image 2025-02-10 at 08.36.53.jpeg Foto: Marcelo Bustamante.

Por último, analizó el comportamiento de las organizaciones criminales y consideró que "leen qué les conviene y qué no". "En marzo nos quisieron golpear más de una vez. A mí no me van a amedrentar ni vamos a volver atrás en políticas públicas. Estemos atentos porque los narcos hicieron muchos años lo que quisieron, saben bien quién les conviene que esté arriba y quién no. Quiero valorar mucho a la ministra de Seguridad y al gobierno nacional. Acá nosotros trabajamos juntos en políticas de seguridad", subrayó.