Unidos ya tiene el nombre de quién acompañará a Pullaro en la lista a convencionales

El gobernador era la única certeza en la nómina y había varias alternativas para secundarlo. Finalmente será alguien del PRO que no estaba en los planes

Discusión en Unidos

En la previa el panorama era otro. Con el lema “equipo que gana no se toca”, un sector mayoritario del radicalismo y el PRO impulsaban a la vicegobernadora Gisela Scaglia. Sin embargo en las últimas semanas perdió peso: no se quiso repetir la fórmula ya demás no representa un electorado concreto. El casillero quedará en el PRO de Macri.