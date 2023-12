Pullaro dejó sin efecto nombramientos en la Justicia que había hecho Perotti

Fabián Bastía, ministro de Gobierno, había adelantado que los nombramientos de Perotti no se ajustaban a la ley.

En el nuevo escrito de Pullaro se argumenta que, a partir de esa decisión, la Corte Suprema no tomó juramento a las personas designadas, de manera que no tomaron posesión del cargo y que, por ese motivo, el decreto inicial no tuvo efectos jurídicos.

El decreto emitido en septiembre pasado por Perotti designaba secretarios y secretarias en trece Juzgados Comunitarios de Pequeñas Causas, en diversas localidades santafesinas, que dependen del Ministerio de Justicia. Y en varios casos se desempeñaron como personal político en la gestión anterior.

Antes de asumir, el nuevo ministro de Gobierno provincial, Fabián Bastía, había reclamado a la Corte Suprema que no tomase juramento a los funcionarios.

“Los santafesinos votaron un cambio. La calidad institucional de Santa Fe, sobre todo en estos últimos cuatro años, fue muy baja y hay que mejorarla. Los ciudadanos esperan de nosotros transformaciones con diálogo, y en eso tenemos que estar involucrados los tres poderes del Estado, que deberemos ser mucho más eficiente en el uso de los recursos y en nuestro trabajo”, enfatizó el funcionario.

Entre otros cuestionamientos, señaló que las designaciones se daban en un plazo que la ley prohíbe: la legislación establece que en los dos últimos trimestres previos al cambio de gobierno -es decir desde el 10 de junio-, queda prohibido cualquier incremento permanente de gasto corriente, y estos nombramientos ocurrieron en septiembre.

Extraordinarias

La Casa Gris convocó a sesiones extraordinarias y las autoridades de ambas Cámaras llamaron a sesión este jueves, a las 15. El primer mensaje incluye el presupuesto 2024 (ya votó el Senado).

A su vez, Bastía presentará este miércoles proyectos sobre seguridad a legisladores oficialistas. Y el 21 de diciembre la Asamblea Legislativa tratará el pliego del fiscal de Estado, Domingo Rondina.