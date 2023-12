Primera renuncia en el gobierno de Javier Milei: se va Eduardo Roust

Roust tiene una extensa trayectoria como consultor en comunicación política , fue vocero del ex gobernador de Buenos Aires Carlos Ruckauf y acompañó al ex presidente Alberto Fernández cuando se desempeñó como jefe de Gabinete durante el gobierno de Néstor Kirchner.

El ex funcionario dio a conocer una carta para despedirse de su flamante cargo público por "motivos estrictamente personales": "He tomado la decisión de no formar parte del equipo de comunicación del gobierno del presidente Javier Milei que generosamente me han ofrecido".

"El vértigo que tiene el territorio digital o el mundo moderno de las comunicaciones requiere de una velocidad informativa sin precedentes", señaló Roust en su carta, para sumar que esta modalidad, a su criterio, torna el trabajo "un poco inhumano", a la par de que lo aparta de "cuestiones esenciales de mi vida".

"Pido perdón a todos los periodistas de la Casa Rosada por mi falta de paciencia y los muchos desencuentros, pero quiero que sepan que, aunque el periodismo no haya sido mi destino, ¡¡¡para mí su labor es grandiosa!!!", concluyó.