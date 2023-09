Perotti: "Primero hay que elegir, la cena nunca está antes que el almuerzo"

Tras la primaria provincial la oposición instaló un escenario de transición.

No hay dudas de que es una elección abierta en lo provincial y en lo nacional. Con lo cual, me parece que debe darse una transición ordenada, que obviamente esperamos que sea con Marcelo. Pero con los adversarios también lo tiene que ser, porque no quisiera que nadie viva lo que nos toco cuatro años atrás. Esa actitud de no dejarnos hacer el presupuesto inicial no fue una señal menor por entonces. Creo que hay márgenes donde la política, si no aprende, después no debe enojarse si la gente tiene bronca.

En función de su queja por lo ocurrido cuatro años atrás, no habría conflicto en torno al presupuesto 2024.

La base del presupuesto la tenemos que armar porque el límite de presentación es el 30 de septiembre. Lógicamente, para aprobarlo es necesaria la participación del próximo gobierno, sea Marcelo o alguno de los otros candidatos. En las áreas técnicas se trabaja para hacer el presupuesto y, después del 10 de septiembre, comenzará un diálogo con el futuro gobernador. Pero primero hay que elegir, la cena nunca está antes que el almuerzo.

¿La oposición machaca con que la oferta del PJ provincial es lo mismo que el kirchnerismo...

Unifican algunas cosas que los consultores les dicen que la gente no quiere o rechaza y, entonces, repiten, repiten, repiten... Cada provincia tiene particularidades en su composición política, en el perfil de lo partidario. La pertenencia o no de ciertas definiciones correrá por cuenta de alguien, creo que la gente puede hacer sus evaluaciones en el día a día. Lo central es hablar de lo que uno quiere hacer. Nosotros decimos por qué queremos seguir gestionando, por qué Marcelo tiene que ser el gobernador, por qué quiero acompañarlo desde Diputados. Cuando afirman que en Santa Fe no se hace nada y, después, estamos inaugurando en menos de 40 días casi 500 obras, parece que vivimos en provincias distintas. Hablamos de cosas que le cambian la vida a los santafesinos y son parte de las 2 mil obras realizadas, de las cuales hay muchas inauguradas y otras a habilitar después de las elecciones. Preferimos hacer campaña dando cuenta de hechos y asumiendo que en la etapa que viene Marcelo tiene todas las condiciones y la capacidad para continuar, cambiar y corregir, porque hay cosas que seguramente tenemos que mejorar.

¿La misma expectativa positiva alcanza a Juan Monteverde en Rosario?

Para el peronismo es, sin dudas, algo distinto, novedoso, que aparece en la ciudad después de haber competido con Roberto Sukerman, al que consideramos un muy buen candidato. La oferta se enriqueció y generó una atracción diferente, una alternativa.

OP02.jpg Perotti advirtió que la ciudadanía "no quedó conforme con los dos últimos gobiernos nacionales". Foto: Marcelo Bustamante / La Capital.

¿En las primarias santafesinas hubo voto castigo?

La evaluación tiene que ver por rango o categorías a ponderar. En todo caso, creo que eso se dará en el próximo desafío electoral. También hubo gente muy crítica y no le fue bien en las primarias. La lectura final la otorgará la elección general. La provincia ya demostró que analiza claramente las cosas de otro modo. Tengamos cuidado con las interpretaciones rápidas, incluso en lo nacional, donde en todo caso fue un duro castigo para los frentes tradicionales porque hubo un punto de diferencia para cada uno. Creo que ahí hay una señal, muchachos, No se pongan afuera de esa mirada. El componente importante es el mensaje que dio la ciudadanía, que no quedó conforme con los dos últimos gobiernos nacionales.

La puja en diputados pone mucho en juego en la provincia y proyecta un escenario de tres tercios.

En Santa Fe tenemos particularidades: por ahí, en la categoría gobernador, desaparecen los tercios y en otras hasta aparece mucho más que tercios. Para diputados hay figuras conocidas, importantes, con trayectoria. Sin dudas será una competencia más activa que en cualquier otro momento.

¿Por qué el actual gobierno debería tener continuidad?

En contraposición a lo que hablábamos recién, sí me concentraría en lo que es un diferencial, en por qué queremos seguir y qué cosas queremos garantizar. Seguir para garantizar el Boleto Educativo Gratuito (BEG), seguir para garantizar Billetera Santa Fe, seguir para garantizar los caminos de la ruralidad en una provincia agroindustrial y agroalimentaria que antes no podía no contar con una red de caminos rurales. Jugamos, durante muchísimos años, un partido con demasiados jugadores menos, la provincia había perdido potencialidad. En ese contexto, también hubo que encarar obras de fondo de agua y gas.

¿Entre las cosas por mejorar que usted afirma está la seguridad?

El desafío no es solamente entregar una provincia mucho mejor que la que recibimos. Es también entregar una institución policial mucho mejor que la que recibimos. Arrancamos con la gente pidiéndonos más agentes, y la realidad era que se iban más que los que ingresaban a la fuerza. Teníamos comisarías cerradas, desde ese punto comenzamos. Algo difícil de hacer de la noche a la mañana, porque lleva tiempo la formación policial y demanda inversiones contar con patrulleros y chalecos, como hoy tiene cada uno de los efectivos que está en la calle. También para poseer la tecnología de punta que se montó para prevenir el delito. Me hubiese encantado arrancar con todo eso para brindar más seguridad. La pregunta es: ¿por qué no se hizo antes? Pero decidimos cortar el vínculo con el delito, empezando por nuestra institución, y siempre reclamamos mayor presencia de fuerzas federales. Y lo seguiré haciendo hasta el último día que sea gobernador. Hoy escuchamos a muchos dirigentes elevando planteos sobre las cosas que veníamos machando hace tiempo. Enfrentar al narcotráfico sin todas las fuerzas federales que requiere Santa Fe es más complejo.

En los últimos días la tensión social fue in crescendo. ¿Hubo inquietud en el Ejecutivo?

Estamos lejos de otras escenas que vivimos años atrás, sobre todo porque en Santa Fe se ha trabajado. Desde la pandemia hubo ayuda alimentaria en cada barrio a lo largo y ancho de la provincia. Todos los actores sociales comprometidos en esa red generaron el mayor mecanismo de asistencia alimentaria que recordemos, y con transparencia. Lo que ocurrió días atrás en supermercados se vincula con el delito, porque la ayuda social siempre estuvo en Santa Fe. Por eso el deseo de que a nadie le toque atravesar una pandemia y la peor sequía en cien años. Y por eso el convencimiento de que entregamos una provincia mejor que la que recibimos.