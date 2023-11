Pepe Mujica: "Si pudiera votar, votaría a Massa con las dos manos"

El ex presidente de Uruguay le dio un fuerte respaldo al ministro de Economía y postulante de Unión por la Patria (UxP) para el balojae

El ex presidente de Uruguay José "Pepe" Mujica expresó su respaldo al candidato oficialista Sergio Massa.

En el último tramo de la previa del balotaje conseguir apoyos de figuras públicas relevantes es vital para los candidatos. Por eso, la declaración que hizo el ex presidente de Uruguay José "Pepe" Mujica expresando su respaldo al ministro de Economía y postulante de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa , fue festejada en las filas del oficialismo. Y no es para menos, Mujica dijo que "si pudiera votar, votaría a Massa con las dos manos" .

Asimismo, ponderó el llamado a la "unidad nacional" que hizo Massa, algo que, a su criterio, es vital para que la Argentina salga de la crisis que tiene "sumergido" al país. Si bien evitó mencionar al candidato de La Libertad Avanza, dijo que apoya a Massa porque “tiene consciencia que la Argentina no necesita cataclismo, sino unidad nacional, porque ahí tendrá la fuerza para salir del drama en el cual está sumergida” .

El mandatario uruguayo ya se había expresado a favor del candidato oficialista. El pasado octubre, Mujica señaló: “Si yo fuera argentino -que me siento más que hermano en mi fuero íntimo- ante el dilema que tiene el pueblo argentino, y no porque Massa sea mi amigo, sino que ante la opción, sé que lo votaría porque reiteradamente está planteando la necesidad de gobierno nacional”.

En aquella ocasión, el ex jefe de Estado de Uruguay vaticinó un desenlace “parejo” en la segunda vuelta y había justificado su apoyo a Massa “no porque sea Dios o porque sea perfecto”, sino porque Javier Milei le parece “un mono con ametralladora”. Incluso después de las Paso había manifestado su rechazo al economista libertario “no porque sea de derecha”, sino porque le parece “un loco”.

"Javier Milei es una bomba de tiempo"

Antes de las Paso, Mujica disparó munición gruesa contra Milei. : "Es una bomba de tiempo. Si la cuarta parte de lo que pone lo instrumenta como dice, el pueblo argentino, conociéndolo, se va a armar (de) una bronca que termina en represión", dijo sobre el candidato libetario.

"No lo deseo, ojalá me equivoque", aclaró el ex mandatario uruguayo y explicó: "La república de Weimar sucumbió por un proceso de hiperinflación", sostuvo Mujica, y añadió: "La desesperación del pueblo alemán, por lo que estaba pasando, la hizo volcar para el lado de Hitler. Y Alemania era la nación más preparada de Europa".

"El más racional es Massa. Pero esto solamente en la Argentina puede pasar", sostuvo en referencia a las variables económicas negativas, y agregó: "Sí, es un disparate. Pero todo en la Argentina es un disparate". No obstante, aclaró: "A nosotros nos conviene que los vecinos anden bien, porque eso nos mejora. Que gane la racionalidad y la Argentina salga del agujero".