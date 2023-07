Patricia Bullrich: "En 13 provincias a los empleados públicos les controlan el voto"

La precandidata a presidencial de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich señaló que "en 13 de las 23 provincias argentinas no se puede votar en libertad. A los empleados públicos les controlan el voto".

En el marco de una charla con Álvaro Vargas Llosa, organizada por la Fundación Internacional para la Libertad, la presidenta del PRO expresó: "En 13 provincias domina el Estado a través del látigo, a los empleados públicos no los dejan ir a votar en libertad, les controlan su voto, los tienen bajo un sometimiento total, entonces tenés a una parte de la población sometida con planes sociales y a otra parte de la población desesperada porque ha perdido su condición de país de clase media, de país culto, de país faro de la cultura no sólo latinoamericana si no iberoamericana”, comentó Bullrich.