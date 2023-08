Paso 2023: quejas, memes y hasta tutoriales inundaron las redes en la jornada de elecciones

Lluvia de memes

Los días de elecciones suelen regalarnos fotos, memes o divertidas historias de la visita al cuarto escuro. En este caso, una usuaria de X (ex Twitter) compartió una foto que muestra el ingenio aplicado para poder enchufar la pava eléctrica.

"¿El cálculo de atrás fue para acomodar la pava?", preguntan en los comentarios. "La caligrafía del/a docente, espectacular, denle un premio!", destacó otro usuario."Ingenio vs. Falta de recursos. Argentina síntesis gráfica" sentenció otro participante de un posteo que no para sumar interacciones.

En un cuarto oscuro aparecieron boletas con Leo Messi y David Beckham como candidatos a la presidencia. El Tata Martino encabeza la lista de precandidatos a diputados nacionales.

"Unión por las garzas, lista rosa y negro", se puede leer en la boleta trucha que lleva el número 10, como la camiseta de Messi en la Selección y en el Inter Miami.

Jorge Williams es un reconocido sastre argentino que con sus excéntricas indumentarias con tintes patrióticos llamó la atención y se volvió viral en redes sociales; ahora con sus 81 años se preparó para ir a votar en estas PASO y aseguró que esta práctica democrática sirve para "cambiar las cosas" y "hacer un país mejor".

Amo que este viejo exista y no sea un meme editado para el mundial

"Me sacan muchas fotos mientras camino, y se ve por la tele e internet. Cuando juega Argentina también salgo con el traje. Los comentarios me llegan, me hacen publicidad que no necesito", comentó sonriente.

Quejas en CABA por las demoras con la boleta electrónica

Una de los tópicos más conversados en "X" fue CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), con más de 30.000 publicaciones, siendo la mayoría de los contenidos vinculados con las quejas, demoras y dificultades en las escuelas porteñas por el manejo de las máquinas de votación electrónica para votar jefe de gobierno porteño y cargos locales.

Hay 1 hora de espera para votar en CABA. Es demencial — Jon Heguier (@JonHeguier) August 13, 2023

Qué papelón el voto electrónico en CABA. Pero papelón no alcanza, es ineptitud y desprecio. — Ernesto Resnik (@ernestorr) August 13, 2023

En días como hoy, de desastrosa votación electrónica en CABA, vuelvo a reivindicar el sistema de Gambia:



-Una bolita a cada elector

-Varios barriles con fotos de candidatos

-La bolita hace ruido al caer (fraude muy difícil)

-Se cuentan cuántas bolitas en cada barril



¡Listo!

Se repitieron palabras como "papelón" o "desastrosa" para calificar el sistema de votación electrónica en CABA, que generó largas filas en las instituciones.

Los reclamos además se refirieron a que las máquinas se trababan y "los técnicos se demoran" en arreglarlas.

Datos útiles y tutoriales

También se encontraron publicaciones explicativas, como las de la cuenta de la Cámara Nacional Electoral (@CamaraElectoral), en las que se detallaba cuáles son los documentos válidos para ir a votar, quiénes pueden hacerlo, dónde consultar el lugar de voto y el número de orden, entre otros datos útiles.

En TikTok, abundaron los videos en relación con qué se vota este domingo y tutoriales sobre cómo hacerlo en las máquinas de votación electrónica en la Ciudad de Buenos Aires.

Comunicate con Vot-A para consultar tu lugar de votación y obtener información sobre las #Elecciones2023



— Cámara Electoral (@CamaraElectoral) August 13, 2023

En Instagram, el hashtag #Elecciones2023 suma casi 200.000 posteos entre las imágenes de los principales candidatos emitiendo su voto en la urna, mezclados con memes e información útil.

Los retratos de la votación

"Mi Abuelo Nápole votando con sus 101 años. No faltó a ninguna elección y a su edad sigue honrando la democracia. Ejemplo total a seguir. Orgullo", expresó la usuaria @FlorCuerva85 en X, con fotos que retrataban el momento.

Mi Abuelo Nápole votando con sus 101 años. No faltó a ninguna elección y a su edad sigue honrando la democracia. Ejemplo total a seguir. Orgullo.

#Elecciones2023

— FlorCuerva #15N 1MT2 (@FlorCuerva85) August 13, 2023

"Sara, mi abuela, 96 años", publicó la usuaria @charilaris con un video de su familiar depositando el voto en la urna.

También se destacaron las publicaciones de jóvenes que votaron por primera vez, en medio de aplausos que celebraron el acto democrático: "No estoy llorando, se me metió un hijo menor votando por primera vez en el ojo", escribió en "X" la usuaria @SenioritaLi.

Los perros también también participaron de la votación, acompañando a sus dueños en las filas o protagonizando videos para redes, como el caso de "Bowie" (de la cuenta @holasoybowieok en Instagram), que captó la atención y las caricias de los votantes.

"En cada paseo, dejamos nuestras marcas en el mundo, y hoy Bowie decidió dejar la suya en las urnas!", publicó la cuenta del simpático perro en Instagram.