Pablo Corsalini: "Los intendentes podemos aportar mucho a la reforma constitucional"

Fue un año de de reordenamiento, De ordenar agenda y prioridades, de tender nuevos vínculos. Con las distintas áreas del gobierno provincial se dieron con más rapidez. En el caso del gobierno nacional es más lerdo, nos está costando un poco más poder encontrar las ventanillas de conexión. En este sentido, tenemos el desafío permanente de que la gente no sienta este mensaje anti Estado que hoy propone el gobierno nacional. Hacemos todos los esfuerzos necesarios desde lo local y desde la proximidad con nuestros vecinos para que la salud pública siga siendo de libre acceso para todos, para que la educación siga siendo gratuita y de calidad, para que la obra pública no se detenga. Estamos sosteniendo una agenda de obra pública con recursos propios y con articulación público-privada que nos ayuda a que no se resienta y no se pare. Estamos haciendo intervenciones en los barrios más complejos, en barrios que realmente lo demandan y también estamos acompañando desde cerca todo lo que es nuestro sector productivo. Nuestro sector industrial ha tenido algunos estadios de incertidumbre, pero de manera conjunta hemos podido llegar a cerrar el año de manera bastante positiva. Tenemos la expectativa de ver cómo se van a implementar los cambios de esta ley Bases y los cambios estructurales que está proponiendo el gobierno. Sobre todo, pensando en que nuestro sector productivo cuenta con pymes que dan mucho valor agregado. El desafío es sostener la empleabilidad y generar más y mejor empleo en la ciudad y la región.

¿Cómo fue la relación con Pullaro? Hay sectores del peronismo que dicen que es la versión santafesina de Milei.

Nos une la particularidad de que tenemos que dar respuesta a lo que necesita la gente: salud, educación, seguridad, que es la agenda del área metropolitana, y mejorar el transporte. Ha sido una relación de diálogo, de trabajo compartido. Algunas cosas se resuelven un poco más rápido que otras, pero entendemos que también hay prioridades dentro de las gestiones.

Muchas veces los intendentes se quejan de que los gobiernos de otro signo político los discriminan con fondos, ¿qué sucedió este año?

La verdad es que lo primero que hizo Pullaro fue pagar todo lo que nos había dejado pendiente y no nos había pagado el gobierno anterior. Con las cosas que hay que cumplir se cumple. En ese sentido, los recursos están. Quizás no tenemos grandes inversiones, al menos no hemos logrado grandes proyectos de intervención en lo local, pero estamos trabajando para que eso suceda. En proyectos de conectividad nos sumamos al reclamo que viene haciendo el gobierno provincial sobre las mejoras de la ruta 33. Es una ruta que nos atraviesa a la mitad y es la conectividad principal de Pérez con el resto del área metropolitana.

El debate de la reforma constitucional

Un gran tema del año que viene es la reforma constitucional. ¿Qué opina de que los legisladores de Perotti hayan votado a favor cuando el PJ había mandatado a votar en contra?

Dos cosas. La primera es que el partido está conformado por distintos sectores, no por el sector de Perotti. El gobierno eligió hablar solamente con un sector del peronismo. Desde acá pedimos un tiempo que creíamos prudencial para poder lograr los acuerdos internos dentro del peronismo entre los sectores y que nuestros diputados puedan llevar la postura del partido, al menos en un acuerdo un poco más amplio. No se dio, las cosas se dieron como se dieron. Entendemos que es una etapa que pasó y se han puesto en consideración del partido las cuestiones del comportamiento de los dirigentes que representa Perotti. Eso seguirá su curso dentro del tribunal de disciplina. Entendemos que ahora hay que dar la discusión de fondo, y que el peronismo pueda tener la mejor estrategia en la elección de constituyentes para tener la representatividad a la hora de de poder votar, y que no nos pase lo que ya nos pasó. Lo que sucedió con un sector del peronismo fue también por no tener ordenado a tiempo el partido en su conjunto. Es una autocrítica, y quizás ahí hubo una picardía del oficialismo, pero hay que asumir lo propio y trabajar para que no nos suceda para lo que viene. Por eso ya desde el espacio y dentro del partido estamos trabajando para lograr la mejor estrategia, que está claro que tiene que ser con la institucionalidad del PJ, con todos los sectores adentro y logrando la representatividad de una lista de constituyentes que pueda expresar la dirigencia joven que tiene hoy el peronismo. Que entienda que los cambios que se van a discutir son con los que van a gobernar los futuros dirigentes del peronismo los próximos 50 años.

image.png LA CAPITAL/Héctor Rio

¿Qué posición van a llevar desde Vamos al congreso del PJ de este sábado?

En principio la unidad, la misma postura que se planteó a la hora del ordenamiento del partido. En segundo lugar, que podamos repartir de manera equitativa los espacios. Vamos es un espacio que es el peronismo ganador. Es el peronismo donde están 50 dirigentes que fueron elegidos por sus vecinos en las últimas elecciones. Entendemos que tenemos que tener un lugar de consideración en el armado y que tenemos mucho para aportar a esta reforma, que se va a dar para los próximos 50 años y que se tiene que desarrollar en el marco de la discusión de lo que la gente hoy está viviendo. Si no es así, la reforma pasa a ser una discusión de escritorio y eso es lo que hay que tratar de evitar.

Plantea que Vamos expresa al peronismo ganador. ¿A otros sectores del peronismo que perdieron el año pasado les falta un poco de humildad?

Creo que muchos no entendieron que este es un momento donde hay que dar y poner más de lo que cada uno pretende llevarse. Hay que tratar de llevar la expresión de la calle a la discusión de la mesa. Traeme un espacio que tenga 50 dirigentes del peronismo que hayan ganado las elecciones.

La autonomía municipal, un eje clave para los intendentes

¿Cuál es la expectativa que tienen como Vamos con respecto al texto de la reforma?

Cuando uno empieza a abrir la reforma, prácticamente la mayoría de los artículos son títulos, y el contenido de cada uno de esos artículos recién ahora se empieza a entender. Hay que generar procesos de escucha y de participación en los distintos sectores de la comunidad de la provincia de Santa Fe. Esa es la discusión y el trabajo que se tiene que dar para adelante para poder ser objetivos y tener racionalidad en la definición de esos contenidos. Eso requiere mucho mano a mano con la gente. Es lo que los intendentes hacemos todos los días. Por eso creo que debemos tener un lugar protagónico en el armado de la lista.

Los intendentes debemos tener un lugar protagónico en el armado de la lista" Los intendentes debemos tener un lugar protagónico en el armado de la lista"

Los intendentes y los jefes comunales suelen plantear que la autonomía municipal no implique una transferencia de funciones sin recursos, ¿van a poner la lupa sobre este tema?

Sí, el tema es qué tipo de autonomía vamos a discutir. ¿Vamos a la cordobesa, con cartas orgánicas propias, más Estado e incluso calendario electoral propio? ¿O vamos a pensar en una autonomía que tenga que ver con la realidad de las ciudades que gobernamos? Una situación es la de Rosario, con un millón de habitantes, y otra es la de Pérez, que tiene 40 mil. Después, hay una autonomía prácticamente dada en las gestiones locales. La seguridad y la educación las acompaña el gobierno local. La salud la sostiene el gobierno local. Con la autonomía viene la discusión de la coparticipación, que es uno de los temas más complejos a la hora de discutir. ¿Vamos a mejorar los indicadores? ¿Vamos a tener un censo real y sincero? Hay que poner todo sobre la mesa para poder ser objetivos.

Uno de los grandes temas de la Convención va a ser si se habilita o no a Pullaro a competir por su reelección. ¿Tienen alguna postura como Vamos sobre el tema?

Venimos diciendo hace tiempo que los intendentes y presidentes comunales tenemos reelección permanente. Creo que hay que mirar la reelección como un proceso de mejora de la política, de levantar los estándares de la dirigencia política, en lugar de discutir si vamos a limitar los mandatos. Yo siempre digo: voy por mi segunda reelección y cada vez se me exige más a mí y a mi equipo y a la oposición.

image.png LA CAPITAL/Héctor Rio

La Convención va a discutir la organización de la provincia para las próximas décadas y es un debate del que todos quieren formar parte. ¿Le gustaría ser constituyente?

Claro que me gustaría ser parte de este proceso. Entendemos que con más de veinte años en la política representando al peronismo -desde las escuelas de formación hasta ser concejal e intendente- tenemos mucho para aportar y compartir en esta discusión que se va a dar. Además, hace tiempo que venimos interactuando con distintos sectores y con un montón de compañeros que gestionamos distintos territorios y entendemos que es el momento para dar las discusiones de fondo que venimos reclamando.

Vamos y el futuro del peronismo

Además de convencionales constituyentes se eligen presidentes comunales, concejales e incluso intendentes, ¿cuáles son las expectativas de Vamos para esta elección, y también pensando en 2027?

En principio, preservar los territorios que hoy estamos gobernando, garantizarle a los compañeros que puedan renovar su lugar. Creo que es prioridad y el partido tiene que acompañar esa estrategia. Después, queremos ser competitivos en algunas localidades donde tenemos concejales, donde tenemos minorías que hoy están participando del espacio. Estamos trabajando en la construcción de equipos, en cómo mejorar la comunicación. Queremos ampliar este espacio territorial que, insisto, representa a dirigentes peronistas que la gente eligió con el voto popular.

La lista de constituyentes debe expresar la dirigencia joven que tiene hoy el peronismo" La lista de constituyentes debe expresar la dirigencia joven que tiene hoy el peronismo"

El peronismo viene de dos experiencias decepcionantes a nivel nacional y en la provincia que terminaron con derrotas electorales. ¿Está haciendo un proceso de debate para ofrecer algo nuevo el año que viene o en 2027? ¿O todavía no?

Creo que el debate se está dando. Un primer ejemplo es el acuerdo que se ha dado: muchos sectores han dejado proyectos individuales para lograr la unidad del peronismo. Ahora bien, la vorágine de lo provincial fue de tal nivel que permanentemente se nos ha ido marcando la agenda. Creo que hay que ir hay reconvirtiéndose en el caminar y en las coyunturas que se nos van dando. Veo que hay muchos sectores del peronismo que están entendiendo y coincidiendo en el diagnóstico, en la estrategia hacia adelante y que le están poniendo muchas ganas para que eso empiece a suceder. Eso nos anima a seguir dando la discusión adentro.