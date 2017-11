El técnico informático Diego Lagomarsino, implicado en la muerte del fiscal Alberto Nisman, dio anoche su versión sobre lo ocurrido el fin de semana en la torre Le Parc, donde apareció muerto el fiscal Alberto Nisman.

"Le di el arma porque él me dijo que era para seguridad de sus hijas y sus hijas no estaban, me engañó. Me dijo que no confiaba en sus custodios", señaló Lagomarsino.

Lagomarsino con Andy Telefé

"Me cuesta creer que se haya suicidado", sostuvo anoche en "Podemos hablar". Dijo además que a veces se arrepiente y a veces no de haberle dado el arma. Y agregó: "Él me cagó a mí, es así de sencillo. Alberto me mintió, me dijo que el arma era para cuidar a sus hijas".

"Creo -estimó- que las nombró a sus hijas para que yo me ponga en su piel. Arroyo Salgado también le mintió a la sociedad, mintió sobre la computadora y mintió sobre cómo fue el disparo. Ella mintió mucho".