"Murió": la sentencia de Durán Barba sobre la estrategia de Macri ante la aparición de Milei

En declaraciones radiales el consultor, que hoy se encuentra distanciado del ex presidente, dijo que “la equivocación de Macri es no darse cuenta de que él ganó por el uno por ciento en las elecciones presidenciales (de 2015), y que más de la mitad de la gente que lo votó eran progresistas".

“Yo no soy una persona de extrema derecha ni creo en el anarquismo capitalista y Macri tampoco. A mí me parece gracioso cuando dicen que son lo mismo, porque no veo a Macri ni a todo su grupo con una pata anarquista. Son de centro derecha o de derecha, no de extrema derecha”, puntualizó.