Monteverde: "La gente no sabe qué se vota y eso no es casual"

El candidato a convencional por el peronismo Juan Monteverde aseguró que, pese a que falta muy poco para que los santafesinos deban ir a las urnas, "la gente no sabe qué se vota y eso no es casual". En ese marco, contó que realizó una presentación judicial para que se "garantice la amplia difusión" de las elecciones del 13 de abril.

Monteverde, cabeza de lista “Más para Santa Fe”, aseguró: “La gente no sabe qué se vota y eso no es casual. El gobernador no quiere que se debatan los problemas de la gente. Solo quiere discutir los problemas de los políticos, o sea su reelección”.