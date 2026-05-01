La Capital | Ovación | Franco Colapinto

Este finde corre Franco Colapinto: días, horarios y transmisión del GP de Miami

El argentino regresa a las pistas de la Fórmula 1 tras un receso de un mes. La primera vez que corre en el circuito de Florida

1 de mayo 2026 · 10:34hs
Franco Colapinto se sube al Alpine para la carrera sprint del GP de China

Franco Colapinto se sube al Alpine para la carrera sprint del GP de China, en Shanghai.

Franco Colapinto pasó por Buenos Aires y revolucionó al público argentino, que finalmente pudo verlo en vivo en el país, en una exhibición que reunió a unos 600 mil espectadores. Tras un emotivo domingo en casa, el piloto de Alpine se prepara de cara al regreso de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Miami.

Un mes después del GP de Japón, la última carrera que se disputó en la máxima categoría del automovilismo, los corredores y las escuderías se ponen a punto para concluir el regreso y volver a las pistas. Cabe recordar que este particular receso tuvo lugar por la cancelación de los GP de Baréin y Arabia Saudita, debido al conflicto en Medio Oriente.

Alpine trabajó durante varias semanas en la puesta a punto del A526, tanto con Colapinto como con Pierre Gasly, su compañero, y acompañó al argentino en el mega evento realizado en Palermo, un mimo para su joven figura y sus fanáticos.

image (2)
El piloto de Alpine deslumbró a sus fanáticos en Buenos Aires con el Lotus E20.

El piloto de Alpine deslumbró a sus fanáticos en Buenos Aires con el Lotus E20.

No obstante, los deberes llaman y la exigencia es alta, ya que la escudería francesa deberá pelear por sumar importantes puntos que lo mantengan en su privilegiado 5º puesto en el Campeonato de Constructores o incluso le permitan ilusionarse con escalar aún más en la tabla.

El Autódromo Internacional de Miami traerá un desafío para Colapinto, debido a que será la primera vez que corra en este circuito en la F1, caracterizado por estar ubicado alrededor del Hard Rock Stadium y por contar con peligrosos muros. Además, será un fin de semana con carrera sprint, por lo que el tiempo de preparación será menor.

Cómo es el circuito de Miami

El Autódromo Internacional de Miami es un circuito semipermanente, ya que se destaca por ser una pista urbana temporal, que fue inaugurado en 2022 y diseñado especialmente para recibir carreras de la Fórmula 1. Se encuentra ubicado en Miami Gardens, en el predio del Hard Rock Stadium, donde la selección argentina fue campeona de la Copa América 2024.

Este circuito cuenta con una longitud de 5,4 kilómetros, con 19 curvas y un total de 308 kilómetros de competencia, a lo largo de 57 vueltas que tendrá de extensión la carrera principal del domingo. La pista permite adelantamientos, pero cuenta con sectores angostos con muros que requieren de la precisión de los pilotos.

Según indicaron medios internacionales, desde su ingreso en el calendario oficial de la F1, la mejor vuelta en este circuito la registró Max Verstappen en 2023, con un récord 1:29.708 registrado a bordo del Red Bull. En su última edición, en 2025, Oscar Piastri se llevó la victoria con su McLaren.

Circuito Miami f1 2026

>> Leer más: Quién es Maia Reficco, la joven actriz que enamoró a Franco Colapinto

Cuándo se disputa el GP de Miami

El Gran Premio de Miami se disputará desde el viernes 1º al domingo 3 de mayo en el Autódromo Internacional de Miami. La primera jornada del viernes contará con la única práctica libre, que tendrá una extensión de 90 minutos, ya que unas horas más tarde será el turno de la clasificación a la carrera sprint.

Durante el mediodía del sábado se correrá la sprint y, luego, será el turno la clasificación a la carrera del domingo. Finalmente, el domingo tendrá lugar la carrera principal, en la que se disputará el Gran Premio de Miami.

Toda la actividad del fin de semana en el Autódromo Internacional de Miami será transmitida en vivo a través de Fox Sports y Disney+, este último exclusivamente para suscriptores del plan premium.

Horarios del GP de Miami

Viernes 1º de mayo

Práctica Libre 1: 13

Clasificación sprint: 17.30

Sábado 2 de mayo

Carrrera sprint: 13

Clasificación: 17

Domingo 3 de mayo

Carrera: 17

* Horario en Argentina

Noticias relacionadas
Franco Colapinto, junto a Lionel Messi y Rodrigo De Paul en las instalaciones de Inter Miami.

Un sueño hecho realidad: Colapinto se dio el gusto de conocer a Lionel Messi

El Lotus decorado con los colores de Alpine, en las calles de Palermo. Franco Colapinto piensa más allá en la Fórmula 1 y ahora se viene Miami.

Franco Colapinto sembró la semilla y ahora deberá refrendarlo en cada gran premio desde Miami

cuando corre franco colapinto: dias, horarios y transmision del gp de miami

Cuándo corre Franco Colapinto: días, horarios y transmisión del GP de Miami

Maia Reficco es una cantante y actiz estadoundiense con raíces argentinas

Quién es Maia Reficco, la joven actriz que enamoró a Franco Colapinto

Ver comentarios

Las más leídas

Fabbiani en Macedonia: el equipo va rumbo al título y el DT espera tomar el mando

Fabbiani en Macedonia: el equipo va rumbo al título y el DT espera tomar el mando

Tras dos días primaverales, un nuevo frente frío llegará a Rosario

Tras dos días primaverales, un nuevo frente frío llegará a Rosario

El equipo de Ariel Holan, protagonista de un escándalo en la Libertadores

El equipo de Ariel Holan, protagonista de un escándalo en la Libertadores

En Central habría un solo jugador titular con chances de jugar el domingo ante Tigre

En Central habría un solo jugador titular con chances de jugar el domingo ante Tigre

Lo último

Cómo preparar locro bueno, bonito y barato para este Día del Trabajador

Cómo preparar locro bueno, bonito y barato para este Día del Trabajador

La desaparición de una mujer expuso una grave denuncia de aprietes narco

La desaparición de una mujer expuso una grave denuncia de aprietes narco

Santa Fe: en apenas 4 meses llovió más de lo que suele llover durante un año

Santa Fe: en apenas 4 meses llovió más de lo que suele llover durante un año

Santa Fe: en apenas 4 meses llovió más de lo que suele llover durante un año

Con un pronóstico de El Niño para la provincia, se registraron valores por encima de la media anual de 900 mm. Realizan obras y tareas de mantenimiento

Santa Fe: en apenas 4 meses llovió más de lo que suele llover durante un año
Un choque impresionante sobre avenida Pellegrini terminó con un auto dado vuelta
La Ciudad

Un choque impresionante sobre avenida Pellegrini terminó con un auto dado vuelta

La desaparición de una mujer expuso una grave denuncia de aprietes narco
Policiales

La desaparición de una mujer expuso una grave denuncia de aprietes narco

Cómo funcionan los servicios en Rosario este viernes Día del Trabajador
La Ciudad

Cómo funcionan los servicios en Rosario este viernes Día del Trabajador

Hay 143 mil santafesinos que buscan un segundo trabajo para llegar a fin de mes
Política

Hay 143 mil santafesinos que buscan un segundo trabajo para llegar a fin de mes

Este finde corre Franco Colapinto: días, horarios y transmisión del GP de Miami
Ovación

Este finde corre Franco Colapinto: días, horarios y transmisión del GP de Miami

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Fabbiani en Macedonia: el equipo va rumbo al título y el DT espera tomar el mando

Fabbiani en Macedonia: el equipo va rumbo al título y el DT espera tomar el mando

Tras dos días primaverales, un nuevo frente frío llegará a Rosario

Tras dos días primaverales, un nuevo frente frío llegará a Rosario

El equipo de Ariel Holan, protagonista de un escándalo en la Libertadores

El equipo de Ariel Holan, protagonista de un escándalo en la Libertadores

En Central habría un solo jugador titular con chances de jugar el domingo ante Tigre

En Central habría un solo jugador titular con chances de jugar el domingo ante Tigre

Chocó, murió en el accidente y le compactaron la moto en el corralón policial

Chocó, murió en el accidente y le compactaron la moto en el corralón policial

Ovación
El próximo rival de Newells volvió a ganar y extendió su racha invicta
Ovación

El próximo rival de Newell's volvió a ganar y extendió su racha invicta

El próximo rival de Newells volvió a ganar y extendió su racha invicta

El próximo rival de Newell's volvió a ganar y extendió su racha invicta

Qué esperar del regreso de Franco Colapinto a pista en Miami, en el reinicio de la Fórmula 1

Qué esperar del regreso de Franco Colapinto a pista en Miami, en el reinicio de la Fórmula 1

Pese al conflicto en Medio Oriente, la Fifa confirmó que Irán jugará el Mundial 2026

Pese al conflicto en Medio Oriente, la Fifa confirmó que Irán jugará el Mundial 2026

Policiales
La desaparición de una mujer expuso una grave denuncia de aprietes narco
Policiales

La desaparición de una mujer expuso una grave denuncia de aprietes narco

Amenazas y persecución: detuvieron a un taxista como cómplice de dos extorsionadores

Amenazas y persecución: detuvieron a un taxista como cómplice de dos extorsionadores

Final para una banda de ciberdelincuentes que duplicaban identidades

Final para una banda de ciberdelincuentes que duplicaban identidades

Chocó, murió en el accidente y le compactaron la moto en el corralón policial

Chocó, murió en el accidente y le compactaron la moto en el corralón policial

La Ciudad
Cómo funcionan los servicios en Rosario este viernes Día del Trabajador
La Ciudad

Cómo funcionan los servicios en Rosario este viernes Día del Trabajador

Un choque impresionante sobre avenida Pellegrini terminó con un auto dado vuelta

Un choque impresionante sobre avenida Pellegrini terminó con un auto dado vuelta

Jorgelina Cardoso: Si Ángel decide ser DT ahí estaré para acompañarlo

Jorgelina Cardoso: "Si Ángel decide ser DT ahí estaré para acompañarlo"

Una cuadra de calle Buenos Aires estará cortada más de un mes por obras de la EPE

Una cuadra de calle Buenos Aires estará cortada más de un mes por obras de la EPE

Videollamadas extorsivas desde Piñero: imputan a un preso y a su madre
Policiales

Videollamadas extorsivas desde Piñero: imputan a un preso y a su madre

Proponen crear por ley salas de periodistas permanentes en los poderes del Estado
Política

Proponen crear por ley salas de periodistas permanentes en los poderes del Estado

La Fifa cambia las reglas del Mundial sobre acumulación de amarillas
Ovación

La Fifa cambia las reglas del Mundial sobre acumulación de amarillas

Pese al conflicto en Medio Oriente, la Fifa confirmó que Irán jugará el Mundial 2026
Ovación

Pese al conflicto en Medio Oriente, la Fifa confirmó que Irán jugará el Mundial 2026

La elite empresaria se encierra en el Llao Llao y espera a Milei
Política

La elite empresaria se encierra en el Llao Llao y espera a Milei

Los ganadores del modelo económico apenas explican el 9,2 % del empleo privado
Economía

Los "ganadores" del modelo económico apenas explican el 9,2 % del empleo privado

El Partido Justicialista convocó a su congreso nacional para el 19 de mayo
Política

El Partido Justicialista convocó a su congreso nacional para el 19 de mayo

Fabbiani en Macedonia: el equipo va rumbo al título y el DT espera tomar el mando

Por Luis Castro
Ovación

Fabbiani en Macedonia: el equipo va rumbo al título y el DT espera tomar el mando

Caso Báez Sosa: los rugbiers condenados sufrieron otro revés de la Corte Suprema
Información General

Caso Báez Sosa: los rugbiers condenados sufrieron otro revés de la Corte Suprema

Verónica Ojeda estalló en llanto y dijo que los médicos de Maradona son asesinos
Información General

Verónica Ojeda estalló en llanto y dijo que los médicos de Maradona son "asesinos"

Encontraron una momia egipcia enterrada con un pasaje de la Ilíada
Información General

Encontraron una momia egipcia enterrada con un pasaje de la "Ilíada"

Crece en Rosario la polémica moda de las carillas superblancas en los dientes

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Crece en Rosario la polémica moda de las carillas superblancas en los dientes

Servicio Meteorológico Nacional: dos estaciones en Santa Fe sufrieron despidos

Por Tomás Barrandeguy
La Región

Servicio Meteorológico Nacional: dos estaciones en Santa Fe sufrieron despidos

La guerra y el petróleo empujan la inflación de Europa al 3 % interanual
El Mundo

La guerra y el petróleo empujan la inflación de Europa al 3 % interanual

Le robaron cuando buscaba a un pasajero de Uber y atrapó al ladrón en dos horas
Policiales

Le robaron cuando buscaba a un pasajero de Uber y atrapó al ladrón en dos horas

Tráfico de armas: cae red de usuarios, armeros y exempleados de Renar
Policiales

Tráfico de armas: cae red de usuarios, armeros y exempleados de Renar