Milei tildó al PRO de "fracasado" y le puso un apodo particular a Santoro

En su mensaje, Milei cargó contra el PRO, al que calificó como "la mierda del partido del Estado", y destacó a los asistentes por ser, dijo, "almas libres que no se dejaron doblegar".

Además criticó las votaciones de Santoro en la Cámara de Diputados de la Nación. Repasó varias de ellas y señaló que el postulante cercano al kirchnerismo, que podría ganar la elección por la división de la derecha, "llamaba a la censura desde los medios contra los libertarios".

Milei cerró el acto en el Parque Mitre del barrio de Recoleta, hasta donde llegaron, además de Adorni, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y gran parte del gabinete, como también organizaciones militantes como Las Fuerzas del Cielo, que conduce Daniel Parisini, más conocido como "Gordo Dan".

Milei contra "el partido del Estado"

El mandatario sostuvo también que "el verdadero ajuste es cuando se expande el Estado" y que "cuando una ahoga al Estado, ese es devolverle el dinero a los argentinos de bien que se lo ganan laburando".

"Me causa gracia cuando los dos representantes del partido del Estado dicen que no quieren ajustar y desprecian la motosierra, porque lo que no quieren es que el ajuste caiga sobre ellos", sostuvo en referencia al PRO y el peronismo.

E insistió: "Ninguno quiere tocar el tamaño del Estado y nosotros no lo vamos a permitir".

Además, remarcó que su gestión fue la que puso fin a los constantes piquetes en la ciudad de Buenos Aires. "Nos quieren robar este logro y cuando gobernaron la Nación, la Ciudad y la provincia nada hicieron con esto", disparó contra el PRO.

La palabra de Manuel Adorni y Karina Milei

Antes de que Milei ingresara abriéndose paso entre la multitud con "Panic Show" de La Renga sonando de fondo, Adorni dio su discurso en el que sostuvo que "muchos están nerviosos porque si seguimos avanzando no vuelven nunca más".

"El modelo de Milei tiene que llegar a la ciudad, como en cada rincón del país", remarcó el vocero presidencial, mientras que pidió a la ciudadanía que "vayan a votar para sepultar de una vez al kirchnerismo".

Y mientras la militancia libertaria cataba "La casta tiene miedo", Adorni agregó: "Nos definieron como fenómeno barrial y terminamos siendo fenómeno mundial. Los que decían que nos caíamos en marzo o abril van a tener que seguir comiendo pochoclo porque estamos más fuertes que nunca".

Antes de Adorni, Karina Milei destacó que el partido violeta "está llevando las ideas de la libertad a cada rincón del país".

"Esto es para los que creían que Argentina no iba a poder ser libre; me emociona ver la cantidad de gente que nos sigue. Estoy totalmente orgullosa de Argentina", afirmó la jefa nacional de La Libertad Avanza.

Y cerró: "Este domingo tenemos que apoyar a Manuel Adorni, que es la voz del presidente en la ciudad para que sigan las ideas de la libertad".