Encuentro con adultos mayores y entrega de aportes a instituciones de la tercera edad El senador Esteban Motta encabezó una jornada del Programa de Fortalecimiento Institucional en San Jorge con centros de jubilados y clubes de abuelos 1 de mayo 2026 · 13:10hs

El programa tiene como objetivo fortalecer a las instituciones intermedias y promover la vinculación entre ellas, generando espacios de integración.

Una nueva jornada del Programa de Fortalecimiento Institucional se realizó en la ciudad de San Jorge, donde se entregaron aportes a centros de jubilados y clubes de abuelos de todo el departamento San Martín.

La actividad reunió a representantes de distintas localidades en un espacio de encuentro que combinó lo institucional con lo recreativo. Durante la mañana, los participantes compartieron un desayuno y luego disfrutaron de un bingo, en el que además de los aportes recibidos, las instituciones pudieron llevarse distintos premios.

Acompañar a los jubilados En este marco, el senador Esteban Motta destacó la importancia de acompañar a los adultos mayores y a las organizaciones que los nuclean como los centros de jubilados y pensionados y los clubes de abuelos.

“Nos gusta mucho estar cerca de las instituciones y más cuando se refiere a nuestros adultos mayores Tengo una relación muy especial con ellos. Es nuestro compromiso que tengan una vida digna en esta etapa en la que necesitan y merecen el disfrute”, expresó.

Objetivos El programa tiene como objetivo fortalecer a las instituciones intermedias y promover la vinculación entre ellas, generando espacios de integración, encuentro y acompañamiento para los adultos mayores de todo el departamento San Martín. >>Leer más: Comenzaron a dictarse los talleres de compostaje en el departamento San Martín