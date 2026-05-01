Encuentro con adultos mayores y entrega de aportes a instituciones de la tercera edad

Una nueva jornada del Programa de Fortalecimiento Institucional se realizó en la ciudad de San Jorge, donde se entregaron aportes a centros de jubilados y clubes de abuelos de todo el departamento San Martín.
El senador Esteban Motta encabezó una jornada del Programa de Fortalecimiento Institucional en San Jorge con centros de jubilados y clubes de abuelos
Una nueva jornada del Programa de Fortalecimiento Institucional se realizó en la ciudad de San Jorge, donde se entregaron aportes a centros de jubilados y clubes de abuelos de todo el departamento San Martín.
La actividad reunió a representantes de distintas localidades en un espacio de encuentro que combinó lo institucional con lo recreativo. Durante la mañana, los participantes compartieron un desayuno y luego disfrutaron de un bingo, en el que además de los aportes recibidos, las instituciones pudieron llevarse distintos premios.
En este marco, el senador Esteban Motta destacó la importancia de acompañar a los adultos mayores y a las organizaciones que los nuclean como los centros de jubilados y pensionados y los clubes de abuelos.
“Nos gusta mucho estar cerca de las instituciones y más cuando se refiere a nuestros adultos mayores Tengo una relación muy especial con ellos. Es nuestro compromiso que tengan una vida digna en esta etapa en la que necesitan y merecen el disfrute”, expresó.
El programa tiene como objetivo fortalecer a las instituciones intermedias y promover la vinculación entre ellas, generando espacios de integración, encuentro y acompañamiento para los adultos mayores de todo el departamento San Martín.
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La víctima denunció que un desconocido le entregó tubos con un elemento pegajoso, tras lo cual se descompuso. Intentan determinar qué ocurrió