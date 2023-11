Milei: "Hoy comienza el fin de la decadencia argentina"

Dijo que el país está en una situación "crítica" que no deja "lugar para el gradualismo", y convocó a "todos aquellos que quieran sumarse a la nueva Argentina".

El presidente electo, Javier Milei, aseguró que con su victoria en el balotaje "comienza el fin de la decadencia argentina" , dijo que el país está en una situación "crítica" que no deja "lugar para el gradualismo", y llamó a "todos aquellos que quieran sumarse a la nueva Argentina".

La voluntad política encontró un límite y Massa no pudo perforar el techo que puso la economía

"Dijimos que los votos estaban pero había que cuidarlos, y vaya que los cuidaron. Muchísimas gracias, fiscales", sentenció, y también destacó a Mauricio Macri y Patricia Bullrich, "que pusieron el cuerpo para defender el cambio que la Argentina necesita".

Y sostuvo sin medias tintas: "Hoy comienza el fin de la decadencia argentina".

"Volvemos a retomar el camino que nunca deberíamos haber perdido", prometió, y aseveró que "se termina la idea de que el Estado es un botín a repartir entre los políticos y sus amigos".

Anticipó "un gobierno limitado, y que esto quede claro, que cumple a rajatabla con los compromisos que ha tomado", y también "respeto a la propiedad privada y el comercio libre".

Sostuvo que "la mitad de los argentinos son pobres y el diez por ciento son indigentes", llamó a terminar con "el modelo empobrecedor de la casta" y aseguró: "Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada".

Finalmente, convocó: "A todos aquellos que quieran sumarse a la nueva Argentina serán bienvenidos. No importa de dónde vengan, no importa qué hayan hecho antes, no importa qué diferencias tengamos: estoy seguro de que es más importante lo que nos une que lo que nos separa".

"Viva la libertad, carajo. Dios bendiga a los argentinos", cerró su primer discurso tras la victoria, mientras se escuchaba una versión de "Se viene el estallido".