La Capital | Opinión | Milei

Miren lo que hago, no lo que digo

El gobierno de Javier Milei empieza a dar señales, a cuentagotas, de sensibilidad hacia sectores productivos y sociales

Carlos Fara / Especial para La Capital

Por Carlos Fara / Especial para La Capital

30 de agosto 2026 · 06:30hs
Google Seguir a La Capital en Google
El presidente Javier Milei.

El presidente Javier Milei.

El gobierno nacional tuvo una semana interesante para el análisis. Por un lado, tuvo varios triunfos importantes en el Congreso (designación de jueces y reforma de la carta orgánica del Banco Central, entre ellos) lo cual delata que la ingeniería política funcionó adecuadamente cuando las temáticas están alejadas de la opinión pública. Recordemos el traspié que tuvo con un tema que se volvió urticante: la posibilidad de ventas de tierras a extranjeros. En este caso, se jugaron cuestiones relevantes para el programa de reformas estructurales del oficialismo, pero de escaso impacto en la calle.

En segundo lugar, más allá del debate sobre el nivel de morosidad, se embarcó en dos medidas para intentar reactivar el alicaído consumo masivo. Una fue el módico fondo para activar los créditos hipotecarios y la otra es el eventual incentivo a un incremento de los salarios más bajos. Más allá del impacto real que ambas iniciativas puedan tener (la segunda está en veremos) queda claro que la administración libertaria está preocupada por un consenso que se instaló en la política, el mundo empresarial y los medios: la aprobación de la gestión está en negativo hace muchos meses y el malhumor social es mayoritario, ambas cosas producto de la situación socioeconómica.

En tercer término, el presidente tuvo otra semana de furia confrontativa, donde juró y perjuró que no cambiará el rumbo económico y que no hará populismo. Sin embargo, su administración viene dando señales (con cuentagotas) de que algo debe ceder para mostrar alguna sensibilidad hacia sectores productivos y sociales. Una revitalización de la máxima de Néstor Kirchner: “Miren lo que hago, no lo que digo”.

Lo importante es la reacción

Problemas serios y desgaste sufren todos los gobiernos. Lo que los diferencia es cómo reaccionan frente a las crisis que se consolidan en el tiempo. Varias veces señalamos en esta columna que Javier Milei es más pragmático de lo que parece, tras un ropaje filosófico de ortodoxia austríaca, sobre todo en lo político, más que en lo económico. Pero la necesidad tiene cara de hereje y seguramente más de un principio será sacrificado en el altar de la reelección. Es lógico: sin continuidad política, ¿cómo puede consolidar su ambiciosa revolución libertaria?

Por otro lado, las gestiones hacen cosas que no necesariamente modifican la realidad, pero sirven como coartadas políticas. Por ejemplo, ahora será más difícil que se lo critique porque no hace nada respecto al acceso a la vivienda. Quizá no modifique la percepción popular en el corto plazo, pero les servirá a sus huestes para dar la batalla cultural. Vale la pena subrayar que el propio ministro Luis Caputo aludió a esta medida por una razón de “justicia social”, término sistemáticamente vilipendiado por el presidente. Además, téngase en cuenta que la actual gestión recibe una mala calificación por su falta de empatía y sensibilidad, dicho incluso por sus propios votantes.

Una búsqueda que no es gratis

Este “miren lo que hago, no lo que digo” y la búsqueda de coartadas para hacerle una gambeta a la realidad, no es gratis. En primer lugar, los mercados financieros y el mundo empresarial no se dejan llevar solo por fuegos de artificio sino que ven con lupa lo que efectivamente hacen los gobiernos. Si no, sería muy sencillo distraerlos. Si hubiese incongruencia y/o falta de resultados, los bonos bajan y aumenta el riesgo país.

En segundo término, así como la inflación da una ilusión monetaria que al final es negativa, los anuncios pueden generar una ilusión en un sector de la opinión pública, pero que después quizá concluyan en una decepción. Algo así como “peor el remedio que la enfermedad”. Tratar de volver de la decepción es una de las cosas más difíciles en política. De modo que se debe hacer un movimiento de cirugía muy fino. La mayoría de los gobiernos pecan de exceso de optimismo y recurren a la vieja táctica de “huir hacia adelante”, imaginando que los beneficios en algún momento llegarán. Eso es lo que se debate hoy en la mesa política que encabeza Karina Milei. Si no, la astuta Patricia Bullrich no hubiese marcado la cancha públicamente diciendo que “lo que necesitamos es más velocidad en los resultados para que el cambio se sienta en la vida cotidiana”. A confesión de parte, relevo de pruebas.

Esta semana también se conoció el Índice de Confianza en el Gobierno de la Universidad Di Tella. Tuvo una recuperación, aunque la tendencia no es positiva: está más bajo que el mismo mes del año pasado, perdió 16,5 % en lo que va de 2026 y tuvo solo tres mediciones positivas en los últimos diez meses, poselección legislativa. Da la impresión de que tiene un movimiento “serrucho”, como la actividad económica. De todos modos, no solo podrá ganar la presidencial el que tenga el favor popular sino que también debe computarse quién se considera el “menos malo”.

Noticias relacionadas
Tras un debate largo e intenso, Diputados dio media sanción a la reforma de la carta orgánica del Banco Central.

Diputados aprobó la reforma de la carta orgánica del Banco Central

milei reunio a su tropa legislativa para alinearla antes de dos sesiones clave

Milei reunió a su tropa legislativa para alinearla antes de dos sesiones clave

Fernando Cerimedo habló desde la cárcel de Palmasola, donde está recluido.

Cerimedo "no tiene relación con Milei", afirman, pese a sus ingresos a la Casa Rosada

Una escena de Margarita se volvió viral en redes sociales

La escena de "Margarita" que se volvió viral: ¿una indirecta para Javier Milei?

Ver comentarios

Las más leídas

El histórico Thunderbird del exintendente Luis Carballo recibirá patente provincial

El histórico Thunderbird del exintendente Luis Carballo recibirá patente provincial

Central despejó dudas sobre el vínculo con la agencia de autos Motorsport

Central despejó dudas sobre el vínculo con la agencia de autos Motorsport

Demoraron a dos policías de Santa Fe que fueron a comprar droga a un búnker de Rosario

Demoraron a dos policías de Santa Fe que fueron a comprar droga a un búnker de Rosario

Central le había empatado a Gimnasia, pero el Lobo se lo ganó en el final

Central le había empatado a Gimnasia, pero el Lobo se lo ganó en el final

Lo último

Cuidados del corazón en invierno: cómo afecta el frío a la salud cardiovascular

Cuidados del corazón en invierno: cómo afecta el frío a la salud cardiovascular

Cirugía robótica de páncreas: precisión en una de las operaciones más complejas de la medicina

Cirugía robótica de páncreas: precisión en una de las operaciones más complejas de la medicina

Tonelli sobre Arroyo Seco: Ver a la ciudad avanzar y a nuestros jóvenes quedarse es el sueño de mi vida

Tonelli sobre Arroyo Seco: "Ver a la ciudad avanzar y a nuestros jóvenes quedarse es el sueño de mi vida"

Rosario se prepara para tener su Barrio Chino: buscan sumar gastronomía con estrella Michelin

Impulsado por un empresario local, el proyecto contempla un corredor de al menos 200 metros en el microcentro con bazares, indumentaria, cultura y una fuerte propuesta culinaria

Rosario se prepara para tener su Barrio Chino: buscan sumar gastronomía con estrella Michelin

Por Gonzalo Santamaría
Del Mundial 78 a los Suramericanos, Rosario ya alojó más de 40 juegos internacionales
La Ciudad

Del Mundial 78 a los Suramericanos, Rosario ya alojó más de 40 juegos internacionales

Milei contra sus demonios y las fotos de campaña gratis en Rosario

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

Milei contra sus demonios y las fotos de "campaña gratis" en Rosario

La Feria Internacional del Libro Rosario vuelve al Cultural Fontanarrosa
La Ciudad

La Feria Internacional del Libro Rosario vuelve al Cultural Fontanarrosa

Santa Fe: los desafíos que imponen las nuevas reglas de juego electorales

Por Javier Felcaro
Política

Santa Fe: los desafíos que imponen las nuevas reglas de juego electorales

Las lluvias complican al norte provincial, donde más se siente el desguace del SMN

Por Tomás Barrandeguy
La Región

Las lluvias complican al norte provincial, donde más se siente el desguace del SMN

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El histórico Thunderbird del exintendente Luis Carballo recibirá patente provincial

El histórico Thunderbird del exintendente Luis Carballo recibirá patente provincial

Central despejó dudas sobre el vínculo con la agencia de autos Motorsport

Central despejó dudas sobre el vínculo con la agencia de autos Motorsport

Demoraron a dos policías de Santa Fe que fueron a comprar droga a un búnker de Rosario

Demoraron a dos policías de Santa Fe que fueron a comprar droga a un búnker de Rosario

Central le había empatado a Gimnasia, pero el Lobo se lo ganó en el final

Central le había empatado a Gimnasia, pero el Lobo se lo ganó en el final

El uno x uno de Central: Franco Ibarra, el volante  que hizo su trabajo y el de algunos otros

El uno x uno de Central: Franco Ibarra, el volante  que hizo su trabajo y el de algunos otros

Ovación
Tenis de mesa: nació en Venezuela, llegó al top ten mundial con Argentina y no la dejan nacionalizar

Por Leandro Garbossa
Ovación

Tenis de mesa: nació en Venezuela, llegó al top ten mundial con Argentina y no la dejan nacionalizar

Tenis de mesa: nació en Venezuela, llegó al top ten mundial con Argentina y no la dejan nacionalizar

Tenis de mesa: nació en Venezuela, llegó al top ten mundial con Argentina y no la dejan nacionalizar

Newells debe reaccionar afuera para fortalecer la cosecha de local

Newell's debe reaccionar afuera para fortalecer la cosecha de local

Central: las señales negativas se dejaron ver en reprobación hacia varios futbolistas

Central: las señales negativas se dejaron ver en reprobación hacia varios futbolistas

Policiales
Demoraron a dos policías de Santa Fe que fueron a comprar droga a un búnker de Rosario
Policiales

Demoraron a dos policías de Santa Fe que fueron a comprar droga a un búnker de Rosario

Un chofer de Didi sufrió un robo a mano armada y también lesionaron a su acompañante

Un chofer de Didi sufrió un robo a mano armada y también lesionaron a su acompañante

Detenidos con drogas y armas tras ser mencionados en una nota amenazante hallada en una escuela

Detenidos con drogas y armas tras ser mencionados en una nota amenazante hallada en una escuela

Crímenes de barras en Central y Newells: parte clave en la nueva configuración del delito complejo

Crímenes de barras en Central y Newell's: parte clave en la nueva configuración del delito complejo

La Ciudad
La Feria Internacional del Libro Rosario vuelve al Cultural Fontanarrosa
La Ciudad

La Feria Internacional del Libro Rosario vuelve al Cultural Fontanarrosa

Crece la población en situación de calle y cambia su perfil

Crece la población en situación de calle y cambia su perfil

Rosario se prepara para tener su Barrio Chino: buscan sumar gastronomía con estrella Michelin

Rosario se prepara para tener su Barrio Chino: buscan sumar gastronomía con estrella Michelin

Del Mundial 78 a los Suramericanos, Rosario ya alojó más de 40 juegos internacionales

Del Mundial 78 a los Suramericanos, Rosario ya alojó más de 40 juegos internacionales

Se descompensó el presidente de Unión durante la inauguración del estadio Invencible Santa Fe
Ovación

Se descompensó el presidente de Unión durante la inauguración del estadio Invencible Santa Fe

De la alerta roja al alivio sanitario: Rosario logró frenar el avance del dengue
La Ciudad

De la alerta roja al alivio sanitario: Rosario logró frenar el avance del dengue

Un chofer de Didi sufrió un robo a mano armada y también lesionaron a su acompañante
Policiales

Un chofer de Didi sufrió un robo a mano armada y también lesionaron a su acompañante

Alejandro Stoessel, papá de Tini, les habría tirado piedras a periodistas
Zoom

Alejandro Stoessel, papá de Tini, les habría tirado piedras a periodistas

Las Rosas se recupera tras 15 minutos de devastación por la tormenta de granizo
La Región

Las Rosas se recupera tras 15 minutos de devastación por la tormenta de granizo

Investigan posible foco de contaminación ambiental en un basural a cielo abierto en San Pedro
Información General

Investigan posible foco de contaminación ambiental en un basural a cielo abierto en San Pedro

WhatsApp refuerza la seguridad ante llamadas desconocidas
Tecnología

WhatsApp refuerza la seguridad ante llamadas desconocidas

Ricardo Darín aseguró que espera que pueda volver a hacer cine con la nuestra
Zoom

Ricardo Darín aseguró que espera que pueda volver a hacer cine "con la nuestra'"

Una startup que usa plasma para mejorar semillas fue elegida entre las 10 más innovadoras de América latina

Por Patricia Martino
Agro

Una startup que usa plasma para mejorar semillas fue elegida entre las 10 más innovadoras de América latina

El tiempo en Rosario: vuelven las nubes pero siguen los días templados
La Ciudad

El tiempo en Rosario: vuelven las nubes pero siguen los días templados

Desesperada búsqueda en Rosario: la familia de un hombre de Maciel pide ayuda
La Ciudad

Desesperada búsqueda en Rosario: la familia de un hombre de Maciel pide ayuda

Central y el gran dilema de Almirón: los nueve no la meten, pero alguno debe jugar

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Central y el gran dilema de Almirón: los nueve no la meten, pero alguno debe jugar

Rosario busca convertirse en la salida atlántica de la minería argentina
Economía

Rosario busca convertirse en la salida atlántica de la minería argentina

Con El Niño vigente, el SMN anticipa lluvias por encima de lo normal en Rosario para el próximo trimestre
La Ciudad

Con El Niño vigente, el SMN anticipa lluvias por encima de lo normal en Rosario para el próximo trimestre

Crímenes de barras en Central y Newells: parte clave en la nueva configuración del delito complejo

Por Martín Stoianovich
Policiales

Crímenes de barras en Central y Newell's: parte clave en la nueva configuración del delito complejo

Central: un sólo retoque en los concentrados para recibir a Gimnasia
Ovación

Central: un sólo retoque en los concentrados para recibir a Gimnasia

Día y horario confirmados para el clásico rosarino entre Central y Newells
Ovación

Día y horario confirmados para el clásico rosarino entre Central y Newell's

Rosario fue elegida sede de los Juegos Panamericanos Junior 2029
La Ciudad

Rosario fue elegida sede de los Juegos Panamericanos Junior 2029

Lanzan una novedosa droga para el cáncer de páncreas; ¿cuándo llega a la Argentina?

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Lanzan una novedosa droga para el cáncer de páncreas; ¿cuándo llega a la Argentina?

Detenidos con drogas y armas tras ser mencionados en una nota amenazante hallada en una escuela
Policiales

Detenidos con drogas y armas tras ser mencionados en una nota amenazante hallada en una escuela