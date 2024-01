Milei defendió una posible inflación de 30%: "Es un numerazo y a Caputo hay que llevarlo en andas"

Milei no salda la diferencia entre querer y poder

Además, cuestionó a quienes no respaldan el DNU y el proyecto de ley ómnibus . "A otros gobiernos que se dedicaron a recortarnos libertades, a meternos la mano en el bolsillo, no hubo resistencia alguna de la casta política", criticó el primer mandatario. " El DNU está vigente . En estos días empiezan a salir las distintas reglamentaciones. Estoy confiado en que la ley va a pasar, pero es un proceso que hay que negociar. No negociamos nada, sí aceptamos sugerencias para mejorar", añadió.

Milei aseveró en la entrevista que "nosotros anunciamos un ajuste, no pan y circo" y dijo que ese ajuste tiene una aprobación con "niveles nunca vistos, hay un fuerte consenso por parte de la población", el que situó "entre 70 y 80 puntos".

El mandatario dijo que quienes se quejan son "los que pierden beneficios, la casta, los que tienen más acceso a la queja, como los empresarios prebendarios, los políticos, los periodistas que vivían de la pauta".

Acerca del paro dispuesto por la CGT para el 24 de enero contra la política de su Gobierno, dijo que "es parte de la lógica del sistema, la Constitución avala que hay un derecho a huelga".

Añadió que "es una cuestión entre los gremios y los trabajadores que representan, no tengo por qué meterme, pero lo que no pueden decirme es que no estoy haciendo lo que dije que iba a hacer".

Sobre el impacto de las medidas gubernamentales, sostuvo que "a lo largo de la historia argentina todos los ajustes recayeron en el sector privado; es la primera vez que el ajuste recae el 60% en el sector público".

"Había 8.500 personas que cobraban planes y estaban trabajando; 160 mil casos que cobraban planes y se iban de viaje al exterior; estamos haciendo los recortes profundos por todos lados; dos tercios del ajuste recaen en la político", aseveró, y destacó que "pudimos no haber hecho nada y seguir con la emisión monetaria".

Mudanza a Olivos

El presidente confirmó que desde este lunes vivirá en la Quinta de Olivos. "Lo que pasa es que todavía no se pueden mudar mis hijitos porque sucede que mis mastines son muy grandes. Es más, salieron excedidos respecto al promedio de la raza. O sea, son demasiado grandes: hay uno que mide dos metros, Milton. Y pesan más de 100 kilos. Y la casa que podríamos adaptar para que ellos estén no es una construcción muy fuerte como para que estén los caniles de hierro y todas esas cosas. Y necesitábamos hacer refuerzos de paredes y demás. Y esos materiales son importados y como yo no quiero usar ningún privilegio asociado a mi posición estoy en la cola esperando que lleguen los materiales", explicó.

Además, adelantó cómo será su dinámica de trabajo y qué días irá a la Casa Rosada: "No voy a usar el helicóptero y voy a trabajar en general en Olivos. Voy a ir los martes y los jueves (a la Casa