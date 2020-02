El ministro de Gestión Pública de la provincia de Santa Fe, Rubén Michlig remarcó la necesidad de que se apruebe la denominada “ley de emergencia” para poder atender las “acuciantes necesidades” por la que atraviesan intendencias y comunas. Además anticipó que entre el viernes y el martes de la semana que viene se convocará a los gremios a reunión paritaria.

“Sin herramienta no se podrá reactivar la obra pública, ni implementar el boleto educativo además de demorar mejoras en equipamiento en salud y seguridad”, precisó en declaraciones al programa “Zysman 830” de La Ocho.

Michlig rechazó los planteos de la oposición que amenaza con rechazar proyecto que primero se tratará en la Cámara de Senadores de la provincia donde el Partido Justicialista tiene mayoría. “Sorprende ese cuestionamiento, desde el punto de vista legal se pueden presentar los proyectos desde el lugar que considere más conveniente”, justificó.

"Si no se aprueba, no podríamos dar lugar a mantener el congelamiento de las tarifas, no podríamos implementar el boleto educativo, no podríamos mejorar el equipamiento de la policía"

“Hemos sido claros en las charlas que tuvimos con los representantes de la oposición en el sentido de que íbamos a dar los debates de manera conjunta en ambas Cámaras en función de la premura que tenemos desde el Ejecutivo de tratar el proyecto por la acuciante necesidad que tenemos para mejorar la situación financiera de la provincia y de los municipios y comunas”, argumentó.

Michlig además enumeró los inconvenientes que se profundizarán si no se aprueba la emergencia. “Primero no se van a poder concretar los proyectos que la ley prevé, por ejemplo dar lugar al mejoramiento del programa alimentario que sería complementario a la Tarjeta Alimentar, no nos va a permitir avanzar en mejoramientos de programas de salud -que tiene el mismo presupuesto al del año pasado-, tenemos proyectado mejorar el sistema de emergencias a través de la incorporación de ambulancias, completar equipamientos de hospitales, mejorar producción de medicamentos”.

Y agregó: “Si no se aprueba, no podríamos dar lugar a mantener el congelamiento de las tarifas, no podríamos implementar el boleto educativo, no podríamos mejorar el equipamiento de la policía, y seguiríamos con una agonía financiera que nos hace imposible asumir los compromisos con proveedores y contratistas, además daría soluciones a municipios y comunas, principalmente a Santa Fe y Rosario”.

Michlig sostuvo que si no se avanza habrá una parálisis financiera. “Sería una situación muy delicada, con los fondos que hoy tiene la provincia o atendemos la deuda, o atendemos la obra pública, las dos cosas no se puede”, dijo para agregar que “los contratistas no cobran hace siete meses”.

Por último, respondió sobre la convocatoria a los gremios y una vez más descartó la cláusula gatillo. “La idea es entre viernes y martes convocar la paritaria provincial, y a continuación paritaria central y de salud, más tardar la semana que viene será el primer encuentro”.

“Resulta inapropiado seguir sosteniendo una cláusula de ajuste automático, tanto el gobierno nacional como los distintos gobiernos provinciales señalan la imposibilidad o la inconveniencia de seguir con la cláusula gatillo, lo que no implica en avanzar en otro esquema para sostener los salarios”, cerró.