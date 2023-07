Maximiliano Pullaro: "No hay nada que festejar, cada elección es un partido distinto"

El ex ministro de Seguridad santafesino señaló que confiaba ganarle al kirchnerismo en Santa Fe . “Sentíamos que íbamos a hacer una muy buena elección y que íbamos a ganar la interna. Trabajamos con consultoras que nos daban una diferencia importante a favor nuestro, pero en los últimos dos o tres días sentíamos que estábamos conectando al electorado con nuestras ideas y equipos de gobierno. Eso nos permitió consolidarnos electoralmente”, aseguró.

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8 , el actual diputado provincial planteó que en la campaña que encara desde ahora “se va a seguir trabajando de la misma manera, intentando llevar a todos los santafesinas y santafesinos una propuesta muy clara en materia de seguridad, salud, educación, producción e infraestructura. Uno ve los resultados electorales y se entusiasma, pero no hay nada que festejar. Hay que tener la responsabilidad de trabajar fuertemente para consolidar esta mayoría de cara al 10 de septiembre”.

Al ser consultado sobre si su espacio político se podrá reconstruir tras las elecciones Paso de ayer, especialmente después de las duras críticas que le dedicó su rival Carolina Losada, Pullaro sostuvo: “Hay una responsabilidad más grande que tenemos todos: que los santafesinos puedan vivir mejor y derrotar al mal gobierno de Omar Perotti y al kichnerismo. En ese sentido, espero que sea así. Al menos yo sentí ese compromiso ayer cuando me felicitaron por el resultado. Voy a poner todo de mí para que eso sea así, no sé si vamos a caminar juntos la provincia porque la senadora Losada tiene muchas responsabilidades en el orden nacional, pero vamos a trabajar juntos durante cuatro años si me toca ser gobernador de Santa Fe para defender a esta provincia con mucha potencia legislativa”.

“Tenemos dos senadores nacionales, vamos a tener más de 10 ó 12 diputados de este frente. Eso nos permitirá defender a Santa Fe de las políticas del gobierno nacional. Estoy convencido que vamos a trabajar juntos con responsabilidad”, agregó.

Pullaro aclaró que las elecciones en las provincias suelen ser distintas de las nacionales, pero sostuvo: “Se viene una ola de cambios a nivel nacional. Hay un modelo de gobierno agotado que los ciudadanos de este país están notando. El populismo es un modelo agotado en Argentina. El desafío es ir hacia un modelo productivo. Por eso entiendo que viene una ola de cambio en el orden nacional. Los santafesinos nos eligieron ayer, pero el desafío es consolidar esto a futuro para que Santa Fe pueda estar mejor”, añadió.