Mauricio Macri: "Hoy no tenemos presidente en la Argentina"

El ex mandatario Mauricio Macri criticó al gobierno de Alberto Fernández al afirmar que la Argentina "no tiene presidente", debido a la improvisación que impera en la gestión actual. También se refirió a la polémica por los fondos de la coparticipación que le corresponden a la ciudad de Buenos Aires, que -según su visión- "altera el orden constitucional de manera inaceptable" .

"Lo peor de todo, el gobierno nos llevó a salirnos del mundo. O somos parte del mundo o no vamos a tener futuro", dijo el ex jefe del Estado.

Además, Macri sostuvo que el gobierno es un "experimento que pudo tener éxito para engañar a una pequeña porción de la sociedad que hoy está arrepentida, porque cuando se improvisa con gente que no está preparada, pasa esto: hoy no tenemos presidente".

Cuando se improvisa con gente que no está preparada, pasa esto: hoy no tenemos presidente" Cuando se improvisa con gente que no está preparada, pasa esto: hoy no tenemos presidente"

Acerca de la actitud de Fernández de no acatar el fallo de la Corte Suprema para devolverle los fondos coparticipables a la Caba, consideró que "hay una completa confusión acerca de cuál es el rol fundamental que tiene un líder político".

"El (por Fernández) tiene que generar condiciones. Pero, cuando violás la Constitución, lo único que haces es llenar de pozos la cancha", sostuvo.

En ese sentido, Macri comparó lo ocurrido con el levantamiento militar de 1987, encabezado por los carapintadas, durante el gobierno de Raúl Alfonsín.

"Es de lo más grave que nos ha ocurrido en los últimos días, solamente comparable con el levantamiento de los carapintadas. Es alterar el orden institucional de forma inaceptable. Es una clara violación a nuestro sistema democrático. Ellos tendrían que estar depositando ya la plata en el banco", dijo.

También se refirió al grupo de 18 gobernadores que respaldaron la posición del jefe del Estado, al considerar que "fue algo muy triste".

"Son gobernadores que pueden ser parte del futuro de la Argentina y terminaron escudándose con argumentos falaces y acompañando la violación de la Constitución nacional", subrayó.