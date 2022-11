Mauricio Macri dijo que Alemania puede ganar el Mundial porque es una "raza superior"

"Obviamente que está Brasil, con un Neymar que está mucho mejor, porque antes era una especie de traba para el equipo, porque no jugaba en equipo. Portugal tiene muy buenos jugadores, Francia tiene muy buenos jugadores, es el último campeón, y a Alemania nunca se la puede descartar porque... raza superior, siempre juegan hasta el final", añadió el ex mandatario nacional.

La "superioridad de la raza aria" fue una de los eslóganes políticos que usó Adolf Hitler para llegar al poder en Alemania. Así se lo hicieron notar a Macri en Twitter, donde su desafortunada definición recibió duros cuestionamientos por evocar la tragedia del genocidio nazi y los conceptos del fürer en su libro, "Mi lucha".

Las definiciones políticas de Mauricio Macri

Macri dejó otros conceptos para la polémica. En otro tramo de la entrevista dijo que “si Perón viviera, se afiliaría a Juntos por el Cambio”, y abundó: “necesitamos un país en el que todos nos comprometamos a trabajar la misma cantidad de días y de años, sin robarle el trabajo al de al lado. El general decía que cada uno tenía que producir, como mínimo, lo que uno consume”.

Con respecto a su candidatura a presidente, aclaró: “Yo no me subí, pero no me gusta que me bajen ni que me pongan en ningún lado”. “Si la Argentina no termina con los comportamientos mafiosos no tiene futuro. Hay que dar batalla y después de esa batalla, sale el sol”, añadió Macri y disparó contra el gobierno de Alberto Fernández por "defender a los que no trabajan".

Sin embargo, advirtió: “Tenemos que discutir para qué vamos a volver al gobierno. Estoy haciendo un mayor aporte que salir a la cancha a decir quiero o no ser candidato. Hoy estoy para debatir ideas, me siento cómodo en ese lugar”, planteó.

También fustigó a la la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, por sus críticas al homenaje realizado a los muertos durante la pandemia de Covid-19. La calificó de "cínica y perversa" y reconoció: “Trato de no escucharla porque no contribuye mucho con lo que dice. Debe ser la peor vocera coherente con el peor gobierno que hemos tenido desde la vuelta a la democracia”.