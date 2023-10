Massa: "Voy a meter en cana a los que están especulando contra el ahorro de la gente"

En ese sentido, resaltó que no le preocupa perder la elección por eso. “Yo puedo ganar o perder la elección, eso es secundario. Pero tengan la plena seguridad que de acá al 10 de diciembre me voy a ocupar de ver a esos cuatro o cinco pícaros en cana. Y se los digo para que después no empecemos con que 'se ataca al mercado o a las libertades’. Hasta que no los vea presos, no paro”, cerró el ministro Massa.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FFabianWaldman%2Fstatus%2F1711824291426074974&partner=&hide_thread=false "Hasta que no los vea presos no paro".@SergioMassa en la Cámara Argentina de la Industria. pic.twitter.com/LzC36VWYnK — Fabian Waldman (@FabianWaldman) October 10, 2023