El presidente Mauricio Macri consideró hoy que están transcurriendo "meses difíciles, meses duros", que ponen "a prueba" a los argentinos y que él siente que "estamos pasando esa prueba", al hablar hoy en la apertura del programa Argentina Exporta, en el Centro Cultural Kirchner (CCK).

En un acto acompañado por miembros del gabinete y la diputada Elisa "Lilita" Carrió, el mandatario destacó además que las dificultades económicas marcan "una fortaleza" de los argentinos "que no conocíamos". "Y además está pasando algo que tiene que ver con los argentinos: hemos aprendido de nuestros errores, de que no podemos vivir de prestado y gastar más de lo que tenemos", afirmó. Minutos antes de que llegara al lugar Macri, Carrió volvió a referirse a una eventual salida del Gobierno del ministro de Justicia, Germán Garavano, con quien mantiene una disputa que la llevó a afirmar que pedirá su juicio político. "Me voy a amigar con el Presidente cuando me lo saque a Garavano", declaró la diputada en medio de su disertación durante el acto de lanzamiento del programa Argentina Exporta.

Macri exporta

"Acá hay cartelización y monopolios inadmisibles y ese es mi próximo objetivo. Eso me va a llevar a pelear con otros sectores. Eso va a permitir amigarme con el Presidente ahora cuando me lo saque a Garavano", remarcó. De todos modos, el jefe del Estado, en un tono claramente conciliador con la líder de la Coalición Cívica, que lo escuchaba desde la platea, subrayó que la prioridad de la exportación no es "una visión sólo del presidente", sino de todo Cambiemos, y señaló que "por eso la doctora Carrió estuvo viajando por el país y hoy nos acompaña".

Macri apuntó que es muy importante que todos "estemos comprometidos con la competitividad, por eso hemos lanzado este plan tan ambicioso de rutas, autopistas, aeropuertos y puertos", para reducir costos de producción, durante su mensaje en el CCK. "Las mesas de productividad han sido un espacio de diálogo maravilloso; todos intentando allí entender qué es lo que nos falta" para mejorar, afirmó el Presidente, y señaló que en esas mesas surgió "la necesidad de tener convenios laborales más eficientes, "como en Vaca Muerta", donde informó que se espera la creación "de 500.000 puestos de trabajo".

El jefe del Estado se quejó, además, porque en el país "no ha habido un sector público y privado trabajando en equipo", y criticó lo que llamó "discursos berretas". En ese sentido, puso como ejemplo el que señala que "las Pymes son buenas y las grandes empresas son malas", lo que es igual a decirle a la Pyme "no crezcas".